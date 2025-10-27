Европейские страны ясно осознают риск того, что Трамп может снова изменить свою позицию, но есть надежда, что новые санкции США станут поворотным моментом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент Дональд Трамп ввёл санкции против российской нефти.

Отмечается, что это признак того, что союзники Киева с осторожным оптимизмом относятся к тому, что ужесточение позиции США может подорвать способность Кремля вести войну.

"Мы находимся в лучшей ситуации. На прошлой неделе произошли действительно важные события", - заявил Стармер в интервью Bloomberg.

Издание пишет, что санкции США против РФ говорят о том, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров, направленные на то, чтобы убедить Трампа занять более жёсткую позицию в отношении Владимира Путина, наконец-то приносят плоды.

"Главным событием я бы назвал наши действия в отношении санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, президент Трамп затем ввёл санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, а ЕС представил свой последний пакет мер - и всё это в течение нескольких дней. Это оказало глубокое влияние на экономику России", - заявил британский премьер.

Отмечается, что европейские страны ясно осознают риск того, что Трамп может снова изменить свою позицию, но есть надежда, что новые санкции США станут поворотным моментом.

Стармер сообщил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно "продолжать" усилия по созданию напряженной ситуации в российской экономике. Он сказал:

"Трамп встречается с председателем Си на этой неделе. Я говорил с ним вчера о его предстоящей встрече с председателем Си, так что я действительно считаю это важным в этом отношении".

Премьер-министр заявил, что, хотя на прошлой неделе он был "поражён тем фактом, что Индия и Китай также снизили свою зависимость" от России, его послание Пекину заключается в следующем: "Всем необходимо прекратить покупать российскую нефть".

Стармер сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос о поставках ракет большой дальности для Украины. Он призвал европейских союзников ускорить принятие решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине, заявив, что в сочетании с санкциями это может показать Путину, что западная поддержка Украины превысит способность российской экономики вести войну.

"Европейские лидеры хотят попытаться зафиксировать этот вопрос или установить временные рамки, чтобы мы могли прийти к окончательному решению как можно скорее", - сказал Стармер, имея в виду беседы, которые он провёл с коллегами на встрече так называемой "Коалиции желающих" в пятницу.

По его словам, российской экономике, безусловно, нанесён значительный ущерб, и именно поэтому нам необходимо продолжать работу над санкциями.

Санкции США против РФ

На прошлой неделе американский лидер объявил о санкциях против российских нефтяных гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", выразив разочарование отсутствием прогресса в достижении мира президентом России. По украинским оценкам, новые санкции США могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%, что приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.

