После мощного землетрясения еще зафиксирован ряд афтершоков.

Вечером в понедельник, 27 октября, в 22:48 по местному времени в городе Синдирги, провинция Балыкесир, Турция произошло землетрясение, сообщает Oksijen.

Турецкие власти сообщили, что землетрясение произошло магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 6 км. Толчки ощущались и в других провинциях, включая Стамбул и Измир. Также в регионе произошел ряд афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что пока не было зафиксировано серьезных негативных последствий от землетрясения. Однако в СМИ есть фото разрушений.

Министерство внутренних дел Турции и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) немедленно начали полевые обследования.

Министр внутренних дел Али Ерликая выразил поддержку пострадавшим и заверил, что все спасательные группы активно работают на месте происшествия.

Землетрясения в Украине: последние события

Ранее УНИАН сообщал, что главный центр специального контроля сообщил, что подземные толчки зафиксировали вечером 15 октября в Черновицкой области вблизи Новоднестровска. Землетрясение было магнитудой 2,1 на глубине 5 километров. Эксперты отметили, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым.

Также мы писали, что ранее главный центр специального контроля проинформировал, что в Черном море в 4 километрах от берега произошло землетрясение на глубине 14 километров. Его магнитуда составляла 3,3. По классификации оно относится к неощутимым. Ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь рассказал, что в Черноморском регионе сильные землетрясения случаются примерно раз в столетие.

