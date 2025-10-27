Новая функция iPhone позволяет листать тиктоки и рилсы языком: где ее найти

В iOS 26 Apple, помимо "стеклянного" дизайна, появилась масса новых возможностей, о некоторых из которых пользователи узнают только сейчас. Одной из таких "фишек" стала продвинутая поддержка управления системой при помощи языка.
Функция Head Tracking (Отслеживание движения головы) создана в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, но уже вызвала интерес у обычных пользователей, сообщает SlashGear. Соцсети переполнены видео, в которых пользователи листают тиктоки и рилсы, двигая языком. Для этого они включают соответствующую опцию в настройках.
Система не использует никаких специальных датчиков, однако полагается на фронтальную камеру, чтобы отслеживать мимику и движения головы. iPhone способен считывать любую мимику, включая движения губ и подмигивания.
Как включить листание языком в iOS 26
- Откройте Настройки → Универсальный доступ → Отслеживание движения головы.
- Включите функцию и разрешите доступ к камере.
Выберите "Высовывание языка" в "Действия" и пролистайте перечень до "Прокрутка вниз" – нам нужен этот пункт.
По желанию настройте скорость курсора и чувствительность отслеживания.
Чтобы выключить функцию, повторно нажмите в настройках "Отслеживание движения головы".
Также в этом меню можно настроить и другие опции. Например, чтобы при улыбке или поднятие бровей ставился лайк, или переслать видео, просто подмигнув.
