Звезда "Игры Престолов" Софи Тернер разорвала отношения с британским аристократом Перри Пирсоном и начала встречаться с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.
Напомним, в июне музыкант разошелся с актрисой Дакотой Джонсон, с которой обручился после восьми лет вместе. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники, Тернер и Пирсон официально разошлись после громкой свадьбы в кругу британской элиты, где их видели "во время ссор и страстных поцелуев прямо на танцполе".
Уже через неделю после этого актрису заметили с фронтменом Coldplay - пара побывала на тайном свидании в Лондоне. Пирсона также видели в клубе в Западном Лондоне с высокой блондинкой, похожей на Софи.
Издание вспоминает, как еще несколько лет назад Тернер признавалась, что является фанаткой Coldplay. В 2020 году ее тогдашний муж Джо Джонас в эфире собственного шоу показал ей видеопоздравление от Криса Мартина, едва не доведя ее до слез.
Напомним, ранее Софи Тернер признавалась СМИ, что однажды случайно разорвала помолвку звездной пары.