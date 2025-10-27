Крис Мартин сам недавно прошел через разрыв.

Звезда "Игры Престолов" Софи Тернер разорвала отношения с британским аристократом Перри Пирсоном и начала встречаться с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

Напомним, в июне музыкант разошелся с актрисой Дакотой Джонсон, с которой обручился после восьми лет вместе. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники, Тернер и Пирсон официально разошлись после громкой свадьбы в кругу британской элиты, где их видели "во время ссор и страстных поцелуев прямо на танцполе".

Уже через неделю после этого актрису заметили с фронтменом Coldplay - пара побывала на тайном свидании в Лондоне. Пирсона также видели в клубе в Западном Лондоне с высокой блондинкой, похожей на Софи.

Видео дня

Издание вспоминает, как еще несколько лет назад Тернер признавалась, что является фанаткой Coldplay. В 2020 году ее тогдашний муж Джо Джонас в эфире собственного шоу показал ей видеопоздравление от Криса Мартина, едва не доведя ее до слез.

Напомним, ранее Софи Тернер признавалась СМИ, что однажды случайно разорвала помолвку звездной пары.

Вас также могут заинтересовать новости: