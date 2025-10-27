Актриса показала, как выглядела в детстве.

Известная украинская актриса Ксения Мишина показала свои детские фото и сравнила со своим сыном Платоном. Она ошеломила поклонников сходством.

В своем блоге в Instagram звезда поделилась редкими фотографиями из детства. На одном из кадров Ксения еще совсем маленькая. Рядом она поставила современное фото своего сына и отметила невероятное сходство.

"Я здесь нашла. Вам не кажется, что одно лицо?" - риторически спросила у подписчиков актриса.

Действительно 13-летний Платон "копия" известной мамы. Даже улыбки у них кажутся очень похожими.

На этом Ксения Мишина не завершила делиться своим архивом. Сейчас актриса находится у своих родственников в Израиле, где она и нашла много старых альбомов.

На этих кадрах можно увидеть, как Ксения выглядела в подростковом возрасте, в частности, на выпускном из школы и на конкурсе красоты в Севастополе 2007 года.

"Решили посмотреть мои фоточки. Бабушка молодец, куча альбомов насобирала. Здесь и моя первая любовь и моя первая фотосессия", - отметила актриса.

Ранее Ксения Мишина рассказывала, как изменилось ее общение с сыном с началом его подросткового возраста. В частности, она отметила, что заметила, как 13-летним Платон сильно повзрослел.

