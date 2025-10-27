Сериал основан на популярной манге.

Netflix выпустил трейлер нового сериала "Икусагами: последний самурай", которому уже прогнозируют большой успех. Премьера состоится 13 ноября.

Как сообщает Tudum, сюжет шоу сосредоточен на самураях, которые столкнулись с бедностью, пандемией и новым режимом Японии в 1878 году. В частности, они попадают в жестокую игру под названием "Кодоку", в которой последний оставшийся в живых участник получит денежный приз и шанс изменить жизнь.

По словам создателей сериала, они пытались переосмыслить известную мангу Сего Имамуры, при этом сохранить уникальный дух и эстетику, присущие японскому кино.

"Моей скрытой целью было создать новый вид исторической драмы, который также является боевиком... Что-то полностью снятое в Японии, но созданное для всего мира. Сюжет основывается на серьезных темах, персонажи четко прорисованы, а история действительно интересная", - отметил продюсер и главный актер сериала Джуничи Окада.

Икусагами: последний самурай - трейлер

Производство шоу началось еще в 2022 году, получив одобрение автора оригинального произведения. "Икусагами: последний самурай" состоит из шести эпизодов, которые начнут выходить на стриминге 13 ноября.

Главные роли сыграли Джуничи Окада, Хидеаки Ито, Казунари Ниномия, Рихо Йошиока, Юмия Фудзисаки и другие.

