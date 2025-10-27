По словам Коваленко, вообще непонятно, зачем такое оружие.

Крылатая ракета с ядерной боеголовкой "Буревестник", которой Москва пугает весь мир, является непонятным объектом, существование которого под вопросом - как в эксперименте "кот в коробке", который когда-то был предложен известным физиком Эрвином Шредингером.

"Кот" якобы является одновременно живым и мертвым, но это точно неизвестно, пока не откроешь коробку и не сделаешь измерения. Такое мнение в материале для "Обоза" высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что во время совещания Владимира Путина с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками войск российскому диктатору доложили об "успешных испытаниях" крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой. По словам разработчиков, 21 октября ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе более 15 часов.

"Крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой стала фигурировать в информационном пространстве после того, как Путин заявил о ее разработке во время послания к Федеральному собранию в 2018-2019 годах", - отмечает Коваленко.

По его словам, тогда Путин пытался запугать Запад "оружием, не имеющим аналогов в мире". По обнародованным ныне данным, ракета с индексом 9М730 имеет скорость 850-1130 км/ч и способна передвигаться на сверхнизкой высоте - всего 25 метров. Ее ядерная турбореактивная установка, по замыслу, позволяет находиться в до месяца, а некоторые модификации якобы имеют и ядерную боевую часть. Эксперт уверяет:

"Звучит все это крайне увлекательно и завораживающе, но возникает вопрос "Буревестник" - это настолько же парадоксальное, насколько сюрреалистическое изделие, которое, по своей сути, не имеет абсолютно никакого смысла, особенно в современных реалиях войн и конфликтов".

Во-первых, по его словам, индекс 9М730 вызывает вопросы: это маркировка семейства баллистических ракет (например, 9М723 "Искандер-М"), тогда как "Буревестник" - крылатая ракета. Уже здесь - очевидная несогласованность: по своим свойствам она ближе к крылатым ракетам авиационного базирования семейства Х-55/555 и Х-1010.

Во-вторых, анализирует эксперт, непонятно, зачем крылатой ракете ядерная силовая установка, если ее задача - просто доставить боеголовку к цели. Ее "преимущество" - лишь продолжительность полета, но зачем ракете летать неделю, если она должна нанести удар через несколько часов после запуска? К тому же тепловой след ее установки будет заметен даже из космоса, а перехватить такую медленную цель для современных истребителей - не проблема.

"Остающийся за ним инверсионный след будет светиться, как новогодняя гирлянда, ведь его нагреватели-тени ориентировочно разогреваются до нескольких тысяч градусов. Вот и возникает вопрос: а что мешает любому сверхзвуковому истребителю перехватить эту приблуду?", - пишет Коваленко.

В-третьих, непонятно, как "Буревестник" ориентируется в пространстве. Российские спутники навигации не обеспечивают стабильного сигнала даже на территории РФ. Теоретически ракета могла бы пользоваться системами союзников - например, китайскими, - но это автоматически втягивало бы Пекин в конфликт.

И, наконец, по имеющимся данным, "Буревестник" - такая же сырая и ненадежная разработка, как и "Сармат". По меньшей мере пять ее испытаний завершились провалом. Следовательно, угроза от нее может быть не только внешней, но и внутренней - для самих россиян.

"Буревестник" - это своеобразная ракета Шредингера: она как бы существует, но в то же время ее нет. Ее характеристики вызывают больше вопросов, чем восхищения. Фактически, она ничем не лучше уже имеющихся Х-101 или Х-555, считает эксперт.

По его мнению, складывается впечатление, что Путину просто нужно было "вытряхнуть с полки" очередную страшилку, чтобы компенсировать эффект от новых санкций против "Роснефти" и "Лукойла" и хотя бы медийно напугать Запад. Обозреватель подытожил:

"Вот только если разобрать это оружие на винтики, то мы не увидим в этой приблуде ничего настолько "потрясающего", чтобы "ошеломиться".

Ракета "Буревестник"

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров считает, что ракета "Буревестник", которую кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "уникальным изделием", может быть фейком для запугивания всего мира и бессмысленным проектом по "распилу" бюджетных средств РФ. По словам эксперта, это "достаточно медленная" ракета, которую относительно легко сбить.

