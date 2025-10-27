Разведка Норвегии утверждает, что российская ракета "Буревестник" была запущена с Новой Земли.

Норвежская военная разведка 27 октября сообщила, что во время испытаний крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник", которые прошли в России на прошлой неделе, запуск ракеты был произведен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море, пишет Reuters.

Россия заявила в воскресенье об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник" ("Шторм Петрел"), которую НАТО назвало SSC-X-9 "Скайфолл". Это ядерное оружие, которое, говорят россияне, может пробить любой оборонный щит. Однако в России не сообщили, где состоялся запуск.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности "Skyfall" ("Буревестник") на Новой Земле", - сообщил Reuters вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии.

Испытания ракеты "Буревестник" - что известно

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По его словам, испытания прошли 21 октября. Также россияне говорят, что ракета преодолела 14 тысяч километров, проведя в воздухе 15 часов.

На слова Путина об испытаниях ядерного оружия отреагировал президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ. Трамп имел в виду атомную лодку, которую по его словам, он отправил ближе к российским берегам.

