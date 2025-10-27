Пфаррер отметил, что "Буревестник" Путина является копией американского проекта "Плутон".

Российский диктатор Владимир Путин сообщил об успешном испытании 9М730 "Буревестник" - крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая предназначена для полетов на неограниченную дальность и способна уклоняться от противоракетной обороны, сообщает бывший командир эскадрильи "морских котиков" команды "Шесть" ВМС США Чак Пфаррер для издания Kyiv Post.

Пфаррер отметил, что российский диктатор повторил свое заявление, которое делал в 2018 году, о том, что экспериментальное оружие способно пробить оборону США. Примечательно, что громкое заявление главы Кремля прозвучало после неудачной летней наступательной операции России в Украине.

В публикации приводятся данные, что потери России приближаются к 1,2 миллиона. В то же время, западные санкции и украинские удары по энергетическому сектору России доводят российскую экономику до предела.

По мнению автора статьи, "Буревестник", который российский диктатор назвал "непобедимым", на самом деле не является таковым.

"На самом деле "Буревестник" является франкенштейновской глупостью: возрождением концепции конца света, от которой США отказались десятилетия назад как от опасной и неосуществимой", - отметил Пфаррер.

По его словам, в основе лежит ядерный прямоточный двигатель - реактор ядерного распада, который нагревает атмосферный воздух для создания тяги, позволяющей совершать полеты на низкой высоте со скоростью Маха на межконтинентальные расстояния.

""Буревестник" Путина является копией американского проекта "Плутон" - инициативы ВВС США 1950-х годов, направленной на разработку сверхзвуковой ракеты низкой высоты (SLAM)", - поделился бывший командир эскадрильи ВМС США.

Отмечается, что для обеспечения работы SLAM инженеры Калифорнийской лаборатории Лоуренса Ливермора сконструировали легкие реакторы, способные поддерживать сверхзвуковую тягу с помощью ядерного тепла.

"Нестабильность усиливала опасность: нейтронный поток разъедал материалы, перегрев грозил расплавлением во время полета, а электронные системы выходили из строя в фюзеляже, который был погружен в радиацию", - рассказал Пфаррер.

В публикации говорится, что незащищенная конструкция выбрасывала смертоносные продукты распада - цезий-137, йод-131 - через выхлопные шлейфы и загрязняла траекторию полетов. Это ставило под угрозу жизнь пилотов, гражданское население и экосистемы.

Поэтому, добавил автор, считая проект слишком опасным, США в 1964 году отменили проект SLAM.

Несмотря на историю и собственные ядерные аварии, Россия возобновила эту концепцию в начале 2010-х годов и, по мнению Пфаррера, может еще пожалеть об этом решении.

Он отметил, что американская разведка зафиксировала по крайней мере 13 испытаний до 2021 года, из которых более 80 процентов закончились катастрофической неудачей.

""Непобедимые" ракеты Путина "Буревестник" взорвались на пусковых рельсах, разбросав расщепляющиеся материалы и обломки реактора, ранив ученых и техников", - поделился Пфаррер.

Как отметил автор в публикации, полдюжины шатких ракет "Буревестник" отклонились от контролируемого полета и упали в Белое море, расплавившись в воздухе.

Он добавил, что в результате этих случаев, произошла утечка радиации, распространение трития и цезия по всему региону, загрязнение воздуха, воды, морского льда и рыбных ресурсов.

Указывается, что в Москве закрыли доступ к данным об этих экологических катастрофах, тем самым препятствуя их ликвидации и усиливая угрозы для морских экосистем и коренных народов.

Более того, согласно информации, 8 августа 2019 года на полигоне "Ньонокса" на Белом море при попытке поднять со дна моря разбитый и погруженный прототип, жидкотопливный ускоритель, подключенный к ядерному ядру, взорвался при контакте с атмосферой.

"Взрыв мгновенно убил пятерых техников "Росатома"... еще трое погибли по дороге в Москву от острого лучевого синдрома: жуткие симптомы включали желудочно-кишечное кровотечение и некроз кожи", - рассказал бывший командир эскадрильи ВМС США.

В результате аварии 2019 года в воздухе оказались изотопы стронция-91, бария-140 и лантана-140, что привело к повышению уровня гамма-излучения в Северодвинске, расположенном в 30 километрах от места аварии.

Пфаррер добавил, что такой уровень излучения сохранялся в течение нескольких часов, что заставило эвакуировать 20 000 российских гражданских лиц. Более того, радиоактивное облако затем перенеслось на 500 миль в Норвегию, осело в осадках Белого моря и вызвало запрет на вылов моллюсков.

Во время очистки моря были обнаружены сотни кусков облученных обломков, что в течение месяцев ставило под угрозу жизни спасателей, людей, подвергшихся облучению, а также экосистемы.

""Буревестник" - это не что иное, как театр конца света - еще одно бряцание оружием со стороны все более нервного Путина", - говорится в статье.

Отмечается, что по мнению экспертов, незащищенная конструкция является неработоспособной и ее невозможно сделать полностью надежной или безопасной. Продолжение летных испытаний может привести к широкомасштабному радиоактивному загрязнению, нарушению ядерных договоров и риску экологических катастроф.

