Коралловый треугольник - самая богатая биологическим разнообразием морская экосистема Земли.

Океанологи обнаружили подводный мир, сравнимый с тропическими лесами Амазонки по биологическому разнообразию и значению для экологии человечества. Об этом пишет ECOticias.

Отмечается, что эта океаническая жемчужина простирается над рыбопромысловыми районами, охватывающими огромные площади океанов, Она является домом для такого разнообразия видов, какого никогда не было ни в одной наземной среде, и кормит и поддерживает жизнедеятельность миллионов людей в разных странах таким образом, каким мы ещё не могли себе представить.

Коралловый треугольник - самая богатая биологическим разнообразием морская экосистема Земли, и в его пределах обитает 75% известных в мире видов кораллов. Здесь обитает более 3000 видов рыб - три тысячи в одном подводном раю, больше, чем во всей Европе, где у нас их осталось всего три сотни, - и именно поэтому его называют Атлантическим Эдемом. Морские биологи описали поразительное количество жизни, которое даже превышает видовое богатство тропических лесов Амазонки, что делает его центром океанического биоразнообразия в мире.

Видео дня

Интересно, что биоразнообразие в регионе достигает своего пика: на некоторых коралловых рифах обитает больше видов, чем во всем Карибском море, что свидетельствует о богатстве жизни в этих водных садах. Сама экосистема поддерживает сложные пищевые цепи и взаимоотношения между видами, развивавшиеся миллионы лет, представляя собой лабораторию морской эволюции и адаптации.

Коралловый треугольник охватывает 5,7 миллиона квадратных километров Тихого океана, проходя через территориальные воды Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Соломоновых Островов и Восточного Тимора. В статье сказано:

"Это колоссальный биорегион, размером с половину США, образующий подводную магистраль, соединяющую различные острова и государства. Выясняется основной факт: эта подводная Амазонка - не река, а очертание треугольной области океана, где океанские течения, география и климат идеально организованы для поддержания уникальной морской биоты".

Отмечается, что невероятное разнообразие обусловлено стратегическим расположением региона между Тихим и Индийским океанами, что обеспечивает одни из самых благоприятных океанографических условий. Огромное количество богатых питательными веществами течений, тропические воды и извилистый подводный рельеф создают идеальную среду для бурного роста морской жизни и коралловых рифов, пересекая политические границы.

Коралловый треугольник - это Амазонка под водой: здесь обитает больше видов, чем в любой другой морской среде на планете.

Какие опасности грозят этому подводному убежищу

Важно, что оно находится под экстремальным экологическим давлением, аналогичным тому, которое угрожает тропическим лесам Амазонки, включая пагубные методы рыболовства, загрязнение окружающей среды и последствия изменения климата. Хрупкие коралловые сады, которым требуются тысячи лет для достижения полной зрелости, уничтожаются переловом, а также применением динамита и цианида. Аналогичным образом, горнодобывающая промышленность, добыча нефти и газа оказывают столь же разрушительное воздействие на эти хрупкие подводные экосистемы, обеспечивающие жизнедеятельность 120 миллионов человек.

Отмечается, что затопленная Амазонка - один из самых ценных природных ресурсов Земли, поддерживающий не только морское биоразнообразие, но и человеческие сообщества в шести странах. Благодаря активизации природоохранной деятельности и развитию устойчивого туризма, сохранение этого водного чуда может стать ключевым фактором сохранения состояния океанов и предоставления будущим поколениям возможности увидеть чудо самой разнообразной морской экосистемы планеты.

Новости об изучении океана

В тихих глубинах Северной Атлантики по воде дрейфует желеобразный гигант, тянущий за собой массу щупалец, которые могут достигать длины школьного автобуса. Речь о медузе з названием волосистая цианея. Она имеет биолюминесцентное свечение и издавна завораживает тех, кто изучает морскую жизнь. По некоторым оценкам, это самая тяжелая медуза на Земле: ее масса тела может превышать одну тонну.

Вас также могут заинтересовать новости: