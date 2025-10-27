Вьетнамский чиновник рассказал, что его страна собирается приобрести, в частности, 40 новых истребителей.

Вьетнам тайно закупает оружие у России на фоне хаотичной политики президента США Дональда Трампа в отношении Ханоя. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Журналисты проанализировали около 1000 документов российской корпорации "Ростех", добытые хакерами, а также интервью с чиновниками из Вьетнама, США и других стран. Они выявили серию закупок российской военной техники вьетнамскими военными и схему оплаты.

В издании отметили, что уже в 2024 году Вьетнам начал договариваться о новых закупках у России. С приходом к власти Трампа этот процесс ускорился.

Вьетнамский чиновник рассказал журналистам, что его страна действительно осуществляет крупные закупки оружия у Москвы. По его словам, сумма сделки составляет 8 млрд долларов и включает 40 новых истребителей.

Журналисты выяснили, что Вьетнам в 2024 году должен был получить от России девять систем радиоэлектронной борьбы для истребителей Су-35. Вьетнамский чиновник поделился, что его страна рассматривает возможность приобретения различных российских самолетов.

В списках закупок также фигурировали 26 компонентов для мобильных наземных систем, которые могут создавать помехи для ракет с радиолокационным наведением. Согласно документам "Ростеха", они должны быть поставлены в 2025 году на сумму почти 190 млн долларов.

В издании добавили, что в документах "Ростеха" содержатся жалобы сотрудников на задержки с получением платежей за оружие. Журналисты объяснили, что эти платежи приходится совершать через сторонние компании, чтобы обойти санкции против России.

Индия хочет купить у России пять систем С-400 - что известно

Ранее Indian defense news сообщило, что Индия отказалсь покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-500. Вместо этого Нью-Дели планирует закупить сразу пять систем С-400.

В издании добавили, что будущая закупка Индии будет включать локализацию двух дивизионов, чтобы избежать ситуации с задержками поставок на годы. Условия соглашения между странами хотят согласовать до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в рамках 23-го российско-индийского ежегодного саммита.

