Львам советуют развивать внутреннюю устойчивость и учиться гибкости.

Составлен гороскоп на неделю, с 27 октября по 2 ноября, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Неделя под влиянием растущей Луны пройдет путь от серьезного Козерога до стремительного Овна. Это время внутренней собранности, активности и осознанных шагов вперед.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Солнце продолжает движение по Скорпиону до 21 ноября, придавая глубину чувствам и побуждая нас анализировать свои эмоции, отношения и цели. Наступает подходящий период, чтобы пересмотреть приоритеты, завершить начатое и подготовиться к финальному рывку перед завершением года. В эмоциональном плане неделя будет насыщенной, но даст возможность разобраться в себе, укрепить профессиональные связи и проявить зрелость в личных вопросах.

Во время коллективного расклада на эту неделю из колоды выпали три карты: Тройка Пентаклей, Туз Кубков и Король Мечей. Это сочетание говорит о необходимости объединения усилий, творческого вдохновения и честного лидерства. Неделя подчеркивает важность совместной работы и способности действовать с открытым сердцем и ясным умом.

Овен

Карта недели: Рыцарь Кубков. Эта неделя для Овнов пройдет под знаком вдохновения и эмоционального раскрытия. Рыцарь Кубков побуждает заняться тем, что питает душу: творчеством, искусством, романтическими проявлениями. Совет Таро: не распыляйтесь на лишнее. Закройте доступ всему, что отвлекает от истинных желаний. Найдите хобби, где сможете раскрыть себя, и окружите себя людьми, которые вас поддерживают.

Телец

Карта недели: Паж Пентаклей (перевернутая). Телец может почувствовать, что теряет фокус в финансовых делах или откладывает важные шаги. Неделя потребует концентрации и ответственности. Пора взять под контроль свои ресурсы, навести порядок в расходах и вернуться к дисциплине. Совет Таро: не идите легким путем, если он противоречит вашим принципам. Важно действовать честно и вдумчиво, даже если это требует усилий. Если сложно организоваться, ищите поддержку.

Близнецы

Карта недели: Шестерка Мечей (перевернутая). Прошлое может снова напомнить о себе, мешая двигаться вперед. Некоторые Близнецы почувствуют внутреннее сопротивление переменам или застрянут в старых мыслях. Совет Таро: отпустите то, что давно исчерпало себя. Примите реальность такой, какая она есть, и обратите внимание на будущее. Работайте над самоуважением и создавайте новые связи.

Рак

Карта недели: Десятка Кубков (перевернутая). Для Раков неделя может быть эмоционально насыщенной. Возможны недопонимания в семье или в близких отношениях, которые покажут, где не хватает баланса. Совет Таро: цените людей, которые рядом, и старайтесь не идеализировать отношения. Иногда гармония достигается не через ожидания, а через искренний диалог и готовность услышать другого. Этот период научит вас терпению и глубокому принятию.

Лев

Карта недели: Император (перевернутый). Император в перевернутом положении указывает, что Львы могут столкнуться с трудностями в контроле или столкновением воли. Вы можете чувствовать, что теряете власть над ситуацией, и это приглашение не сопротивляться, а отпустить. Совет Таро: развивайте внутреннюю устойчивость и учитесь гибкости. Иногда сила проявляется не в контроле, а в умении доверять. Не бойтесь обратиться за советом: свежий взгляд со стороны поможет увидеть ситуацию иначе.

Дева

Карта недели: Дурак (перевернутый). Девам предстоит разобраться со страхом перемен. Возможно, вы колеблетесь перед новым шагом или боитесь потерять стабильность. Но именно сейчас жизнь зовет к обновлению и расширению горизонтов. Совет Таро: позволить себе легкость и спонтанность. Попробуйте то, чего никогда не делали, даже если это кажется непривычным. Через игру и открытость вы найдете вдохновение и освободитесь от внутреннего напряжения.

Весы

Карта недели: Башня. Эта неделя для Весов может принести внезапные перемены. Возможно, что-то привычное разрушится, но это даст место новому росту. Башня всегда приходит, когда время перерождения неизбежно. Совет Таро: не сопротивляйтесь переменам и не пытайтесь удержать старое. Опора на собственные ценности поможет пройти через хаос спокойно. Искренний разговор с близким человеком принесет ясность и облегчение.

Скорпион

Карта недели: Девятка Жезлов. Неделя требует от Скорпионов выносливости и решимости. Возможны ситуации, где придется отстаивать свои позиции, но у вас хватит сил и мудрости. Совет Таро: сохраняйте внутренний баланс и помните о своих целях. Хорошее время для отдыха, размышлений и возвращения к привычным делам. Пересмотрите свой режим дня и найдите способы улучшить его, чтобы усилить уже достигаемые положительные результаты.

Стрелец

Карта недели: Паж Мечей (перевернутый). Эта неделя предупреждает о риске недопонимания или конфликтов в общении. Возможно, вы слишком строги к себе или другим. Совет Таро: следите за словами и внутренним диалогом. Старайтесь говорить мягче, как с собой, так и с окружающими. Ищите вдохновение у людей, которые поддерживают ваш рост. Найдите наставника или займитесь саморазвитием: это поможет укрепить уверенность.

Козерог

Карта недели: Рыцарь Жезлов (перевернутый). Энергия Козерогов на этой неделе может быть рассеянной. Возможно, вы начинаете многое, но не завершаете. Совет Таро: соберите фокус и определите приоритеты. Поставьте себя на первое место и займитесь делами, которые соответствуют вашим истинным ценностям. Попросите совета у близких или вдохновляйтесь историями людей, достигших успеха в похожих сферах.

Водолей

Карта недели: Восьмерка Пентаклей. Неделя развития и обучения. Водолеи смогут повысить мастерство и получить признание за свою работу. Совет Таро: перестаньте искать оправдания и начните действовать. Вам стоит окружить себя людьми, которые мотивируют и отражают ваше будущее, а не прошлое. Уделите внимание привычкам и распорядку, ведь от этого зависит ваш успех.

Рыбы

Карта недели: Королева Кубков (перевернутая). Повышенная эмоциональность Рыб может привести к утомлению. Вы слишком остро реагируете на происходящее вокруг, но именно через осознанность сможете обрести покой. Совет Таро: следите за своими чувствами и не принимайте чужие эмоции как свои. Будьте внимательны к сигналам интуиции и не торопитесь с выводами. Задавайте вопросы и ищите глубинные ответы: они помогут увидеть картину целиком.

Вас также могут заинтересовать новости: