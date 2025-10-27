Стали известны самые желанные страны для переезда в 2025 году

Это популярное место занимает первое место второй год подряд.

Для тех, кто рассматривает возможность переезда за границу, были названы самые желанные страны мира для этого. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты 1st Move International составили удобный список стран, которые оказались в первых рядах в списке стран, желанных для переезда.

Отмечается, что анализ данных глобального поиска Google показал, что Канада заняла первое место с 269 220 запросами о переезде в этом году. Страна обошла 74 других направления, включенных в исследование. Это популярное место занимает первое место второй год подряд и продолжает привлекать людей своими захватывающими дух природными ландшафтами и высоким качеством жизни.

Австралия заняла второе место с 207 900 поисковыми запросами от желающих переехать ради ее прекрасных пляжей и спокойного образа жизни. Тем временем, Ирландия заняла третье место с 179 400 поисковыми запросами о возможном переезде на Изумрудный остров. Новая Зеландия заняла четвертое место с 177 700 запросами, а Япония - пятое с 172 880 поисковыми запросами. Португалия заняла шестое место, Коста-Рика - седьмое, а Испания - восьмое. Нидерланды заняли девятое место с 127 100 запросами, а Таиланд - десятое с 126 960.

Интересно, что исследование также показало, что Америка оказалась самым популярным местом для переезда жителей Великобритании. Далее следуют ОАЭ и Австралия. Что касается Америки, то самым популярным городом для поиска среди британцев был Нью-Йорк, куда также поступило больше всего запросов на переезд за последние два года. Лос-Анджелес и Майами также оказались популярными поисковыми запросами у жителей Великобритании.

Управляющий директор Майк Харви поделился своими мыслями о том, каких тенденций переезда нам следует ожидать:

"Глядя на перспективы переездов в 2026 году, мы ожидаем, что многие из самых популярных направлений для переезда в мире сохранят свою высокую привлекательность. Мы наблюдаем чёткую последовательность в рейтинге: такие страны, как США, Объединённые Арабские Эмираты и Австралия, остаются фаворитами среди британских переездчиков".

Он отметил, что Канада также не демонстрирует признаков замедления, демонстрируя стабильные высокие результаты из года в год.

"Однако особенно интересна сохраняющаяся привлекательность небольших стран, ориентированных на современный образ жизни, таких как Кипр и Новая Зеландия. Эти направления предлагают более размеренный темп жизни, не жертвуя при этом возможностями, что становится всё более важным для переездов в последние несколько лет", - добавил эксперт.

Финляндия была названа одним из 25 лучших направлений для путешествий в 2026 году по версии Lonely Planet. А в марте Финляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной мира, согласно World Happiness Report 2025.

