Клиент может даже не получить предупреждение о блокировке счета, узнав о проблеме при попытке оплаты в магазине.

Украинские банки стали активнее блокировать счета украинцев. Любая карта рискует стать куском пластика, если купить в интернете товар у продавца, который не зарегистрирован как предприниматель, пишет Телеграф.

Издание напоминает, что постановление Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года, которое обновило правила финансового мониторинга, предоставляет банкам широкие возможности проверять операции клиентов, блокировать и принудительно закрывать их счета.

"Основные причины блокировки - неподтвержденный источник средств, несоответствие операций финпрофилю клиента, регулярные поступления от большого количества различных плательщиков, которые банки расценивают как предпринимательскую деятельность без регистрации. Еще можно добавить операции, имеющие признаки криптоактивности (конвертация криптовалют в фиатные средства через p2p или неидентифицированных посредников), а также крупные разовые поступления наличных средств без предыдущей истории подобных операций", - поясняет руководитель практики налогового права юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Назначение платежа

Прежде всего, вопросы у банков могут вызывать назначения платежей, которые указывают клиенты при переводах. Специалисты отмечают, что некоторые банки подозрительно относятся к словам: "за крипту", "обмен валют", "за товар/услугу", если деньги переводят не на счет ФОП.

Также банк может заинтересоваться картой, на которую часто "возвращают долги". Карту могут заблокировать, если подобные переводы становятся регулярными - ежедневно или 1-2 раз в неделю.

Резкое увеличение поступлений на счет

Следующая проблемная ситуация - резкий рост поступлений на карту или счет, которые не подтверждены документально. Юристы напоминают, что при открытии счета клиент в документах об открытии счета указывает ожидаемую сумму месячных поступлений:

Если длительное время сумма совпадала с задекларированной, а потом внезапно ощутимо увеличилась, а клиент не предупредил банк об увеличении дохода и не предоставил соответствующую справку, это может стать причиной блокировки.

Подозрительные, по мнению банка, операции

Кроме того, счет могут заблокировать в случае поступления регулярных переводов от разных лиц. При этом сумма поступлений может быть и небольшой (500-1000 грн), однако банк в таком случае подозревает, что клиент занимается предпринимательской деятельностью и, соответственно, должен как минимум открыть счет ФОП.

Подозрение на торговлю криптовалютой

Рискованные любые операции, где банк может заподозрить торговлю криптовалютой (с биржей, брокерами и т.д.), поскольку торговля криптой находится в Украине вне закона. Верховная Рада в начале сентября поддержала в первом чтении законопроект о легализации криптовалюты, однако дальше дело пока не пошло.

Нетипичные операции и снятие наличных

Банки подозрительно относятся к нетипичным операциям физических лиц или активному снятию крупных сумм наличных. Отмечается, что карточку также могут заблокировать, когда на счет чуть ли не ежедневно заходят определенные суммы:

Например, клиент получает или снимает деньги - понятие "крупных" может отличаться в разных банках - от 10-20 тыс. грн до 50 тыс. грн и более.

Отсутствие документальных подтверждений

Невозможность официально подтвердить доходы на сумму операций по карте - следующая проблема. Для подтверждения расчета банки требуют налоговые декларации, справки из налоговой (ОК-5, ОК-7), также принимают зарплатные справки с места работы, документы о получении наследства, о продаже имущества - квартиры, машины и т.д.

Издание отмечает, что критерии для блокировки счета внесены в настройки соответствующего программного обеспечения, которые срабатывают автоматически. Соответственно, о блокировке счета можно узнать, когда в магазине будет невозможно рассчитаться.

Блокировка карт в Украине - последние новости

По оценке банков, около 10-20% новых выпущенных карт в 2025 году были задействованы в подозрительной деятельности. Речь идет, в частности, о так называемых дроп-схемах, когда человек дает возможность мошенникам использовать свой счет. Такие карты могут заблокировать.

В начале января в СМИ распространилась информация о том, что украинцам могут начать блокировать банковские карты за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах. Впрочем, в НБУ заявили, что это не соответствует действительности.

Вместе с тем банки договорились об усилении проверок клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" степени риска и "низкой".

