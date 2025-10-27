Также эксперт рассказал, о чем стоить знать перед покупкой гибридного авто.

Гибридные автомобили являются золотой серединой между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Тем не менее многих водителей интересует, насколько надежны такие автомобили.

Автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал в комментарии для GoBankingRates, какие гибридные автомобили являются одними из самых надежных. Он заверил, что эти модели способны прослужить до выхода на пенсию.

Пайл предупредил, что перед покупкой гибридного автомобиля стоит знать о том, что стоимость замены аккумуляторной батереи, если она выйдет из строя, может составлять несколько тысяч долларов. Также он посоветовал выбирать модели, которые через несколько лет можно будет выгодно продать на вторичном рынке.

Тем не менее эксперт заявил, что гибридные автомобили являются отличным выбором для людей, которые хотят сэкономить на заправках. Эти модели имеют небольшой расход топлива, особенно в сравнении с традиционными автомобилями с ДВС.

8 очень надежных гибридных автомобилей:

Kia Sportage

Hyundai Sonata

Honda Accord

Toyota Corolla

Toyota Camry

Kia Niro

Hyundai Elantra

Toyota Prius

По словам Пайла, все эти гибридные автомобили способны прослужить долгие годы без серьезных поломок. Более того, они имеют невысокую стоимость обслуживания.

5 лучших подержанных электрокаров "за свою цену"

Ранее эксперт по электромобилям Джинни Бакли протестировала десятки полностью электрических моделей, представленных на рынке Великобритании, и назвала пять лучших моделей. По ее словам, эти электрокары подойдут всем.

В частности, она выделила Tesla Model 3 и Polestar 2. Также Бакли порекомендовала обратить внимание на Volkswagen ID.4.

