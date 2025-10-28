28 октября - важный день для украинцев и для всех христиан.

28 октября считается очень важной датой для православных и украинцев. Знатоки истории могут вспомнить, какой сегодня праздник важный для нашей страны. А в мире в эту дату чествуют представителей нескольких профессий. По народным верованиям нельзя заниматься рукоделием.

Какой сегодня праздник в мире

28 октября родились такие знаменитости, как теолог Эрзам Роттердамский, бизнесмен Билл Гейтс и актриса Джулия Робертс.

На международном уровне отмечается День дзюдо, с которым стоит поздравить профессионалов и любителей этого боевого искусства. А также наступает Всемирный день анимации, посвященный всем причастным к созданию мультипликации.

Также есть сведения про такие международные праздники сегодня: День плюшевых животных, День креольского языка, День дикорастущих продуктов, День информирования об инсульте.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане чтят святую мученицу Параскеву Иконийскую, которую называют заступницей женского пола. Также вспоминают игумена Иова Почаевского, святого Стефана Саваита, мученика Кириака Иерусалимского и многих других.

По старому стилю наступал сегодня праздник святых Ефимия Солунского и Лукиана Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату появились на свет такие известные украинцы: кобзарь Терентий Пархоменко, педагог Вячеслав Лащенко и поэт Майк Йогансен.

28 октября отмечаем годовщину важного исторического события - День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Это случилось в 1944 году. Хотя до окончания Второй мировой войны ещё оставалось полгода, в эту дату украинские земли освободили от солдатов Третьего Рейха.

Семейный праздник сегодня в Украине - День бабушек и дедушек. Сегодня стоит сходить в гости или позвонить близких пожилым родственникам, пожелать им долгих лет жизни и сделать подарок.

Какой праздник 28 октября в народе

Для предсказания погоды древние люди обращали внимание на приметы:

ясное небо предвещает потепление;

если появились комары и мухи, то зима наступит поздно;

утренние заморозки сулят похолодание;

много уродилось грибов - к хорошему урожаю в следующем году.

Наши предки в эту дату помимо подготовки к зиме занимались трепкой льна и освящением льняных изделий. День считался удачным для женского пола, лечения гинекологических болезней. Считалось, что у беременных 28 октября будут легкие роды.

Зная, какой сегодня церковный праздник, женщины могут помолиться Параскеве о благополучии, счастливом материнстве, удаче в быту. Её икону ставят в спальне для согласия между супругами.

Что нельзя делать сегодня

Женщинам запрещено шить, вязать и вышивать, привлекаться к тяжелому физическому труду, нервничать. Под запретом ругань, выяснения отношений. Не подходит праздник сегодня для свадьбы.

