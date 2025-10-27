Пока правительства этих стран пытаются поддержать Украину, местные компании поддерживают российский нефтяной бизнес.

Самые ярые сторонники Украины в Европе и противники России - страны Балтии - тайком помогают российскому теневому флоту, который перевозит подсанкционную нефть, финансируя российскую агрессию. Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT.

Журналисты провели собственное расследование деятельности сети компаний Fast Bunkering, работающих в Литве, Латвии и Эстонии и специализирующихся на заправке судов в море.

Расследование показало, что между июнем 2024 года и мартом 2025 года два судна-заправщика Rina и Zircone, которыми оперирует указанная компания, совершили 286 операций по заправке судов в разных точках Балтийского моря. Из них по меньшей мере 159 - это танкеры, заходившие в российские порты незадолго до или после заправки.

Аналитик Киевской школы экономики Анатолий Кравцев, с которым консультировались журналисты, определил, что на момент проведения этих операций по заправке не менее 20 танкеров имели четкие признаки принадлежности к российскому теневому флоту.

"В частности, эти суда не имели страхового покрытия ни от одного члена Международной группы клубов P&I, а их владельцы и управляющие компании были зарегистрированы вне юрисдикции Коалиции по ограничению цен на нефть", - сказал Кравцев.

Отмечается, что формально ни один заправленный танкер на тот момент не находился под прямыми санкциями, однако некоторые из них были внесены в санкционные списки потом. Кроме того, существуют жесткие протоколы по заправке танкеров с российской нефтью: одно из правил заключается в том, что эти танкеры не должны принадлежать к теневому флоту, даже той его части, которая не внесена в санкционные списки.

Теневой танкерный флот России

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, где в санкционные списки внесены еще более 100 танкеров теневого флота. Таким образом под санкциями ЕС уже находятся около 550 таких танкеров, хотя у России их может быть более тысячи.

Также мы рассказывали, что руководство Европейского Союза хочет ввести новый санкционный инструмент для противодействия теневому танкерному флоту России. Речь идет о новой морской декларации, которая позволит организовывать проверки танкеров в сотрудничестве с государствами, под флагами которых формально ходят эти суда.

