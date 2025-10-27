Нефтеперерабатывающая отрасли РФ уже платит ощутимую цену за войну.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых задачах с целью расширения географии нанесения дальнобойных ударов вглубь территории России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего с участием производителей оружия.

В частности, главная тематика - украинские возможности для дальнобойных санкций против России.

Видео дня

"Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что происходит детальная работа с производителями для долгосрочных контрактов.

"Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", - добавил Зеленский.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские прицельные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к топливному кризису в РФ.

Недавно администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Как ожидает Зеленский, новые санкции могут сократить нефтяной экспорт из РФ на 50%, что приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: