Венгрия планирует антиукраинский блок с Чехией и Словакией.

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически настроенный к Украине, заявил главный политический советник премьер-министра Виктора Орбана в интервью Politico.

По словам советника Орбана, тот хочет наладить сотрудничество с Андреем Бабишем, чья правая популистская партия недавно победила на выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо — чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС и проводить совместные консультации до саммитов.

Хотя до официального альянса пока далеко, его формирование может серьезно затруднить усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.

"Думаю, это произойдет — и станет все заметнее. Это хорошо работало во время миграционного кризиса — так мы смогли сопротивляться", - подчеркнул политический директор Орбана Балаш Орбан, комментируя возможность создания блока скептически настроенных к Украине стран в Европейском совете, и вспоминая о сотрудничестве стран "Вышеградской четвёрки" (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) в 2015 году, когда у власти в Варшаве находилась евроскептическая партия "Право и справедливость".

Тогда польский премьер Матеуш Моравецкий играл ведущую роль, а Вышеградская группа продвигала семейные ценности, усиливала внешние границы ЕС и выступала против обязательного перераспределения мигрантов между странами блока. Однако союз распался после начала полномасштабного вторжения России в Украину: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, тогда как Венгрия выбрала противоположный курс, подчеркивают журналисты.

Новая "Вышеградская тройка" должна будет состоять лишь из трех участников — без Польши, чье нынешнее правительство во главе с Дональдом Туском выступает за твердую поддержку Украины.

Фицо и Бабиш, напротив, разделяют подход Орбана, призывая к диалогу с Москвой вместо усиления санкций. Бабиша критикуют за скептицизм в отношении дальнейшей помощи Киеву. В частности, глава МИД Чехии ранее заявил, что Бабиш в Европейском совете станет "марионеткой Орбана". Однако пока Фицо не выстраивает общую политику с Венгрией, а Бабиш, в свою очередь, еще не сформировал правительство после выборов.

Расширение венгерских альянсов

По словам Балаша Орбана, Будапешт ищет политические союзы в Брюсселе и за пределами Европейского совета.

Партия ФИДЕС Орбана, входящая в ультраправую группу Patriots for Europe, планирует укреплять связи в Европарламенте, включая сотрудничество с правыми консерваторами из ECR, националистическим объединением Europe of Sovereign Nations и даже "некоторыми левыми фракциями".

Балаш Орбан добавил, что традиционные партии, вроде "Европейской народной партии", якобы могут со временем отвернуться от Урсулы фон дер Ляйен, что разрушит центристское большинство, поддерживающее ее переизбрание.

"Процесс перестройки [Вышеградской четверки] уже идет. У нас — третья по численности фракция в Европарламенте, сеть аналитических центров по обе стороны Атлантики, и мы ищем союзников по всем направлениям", — заявил он.

Выборы в Венгрии могут этому помешать

Виктор Орбан, находящийся у власти уже 15 лет, готовится к выборам. По некоторым опросам, новая партия оппозиционного лидера Петера Магяра под названием "Тиса" сейчас опережает правящую ФИДЕС.

Советник Орбана признал, что предстоящая кампания будет "трудной, как всегда", и обвинил Брюссель в "координированных попытках ослабить венгерское правительство и поддержке оппозиции". Еврокомиссия же утверждает, что удержание средств для Венгрии связано не с политикой, а с нарушением верховенства права.

