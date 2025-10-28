В Ботсване нашли редкий полурозовый алмаз весом 37,4 карата.

Эксперты лаборатории в Ботсване, находящейся под руководством Геммологического института Америки, недавно исследовали чрезвычайный природный бриллиант с двумя различными цветовыми зонами - розового цвета и бесцветный, пишет Livescience.

Розовые бриллианты невероятно редкие, и до сих пор непонятно, как именно они образуются. Бриллианты зарождаются на глубине более 160 километров под поверхностью Земли, внутри планетарного слоя, который называется мантией. Чрезвычайно высокие температуры и давление связывают атомы углерода вместе в плотную решетку, и эта структура может быстро подняться на поверхность через вулканизм, давая нам необработанные бриллианты.

Бриллианты могут приобретать цвет из-за примесей, которые замыкаются внутри кристаллической решетки, но это случается очень редко, поскольку немногие элементы достаточно малы, чтобы проникнуть в минеральную структуру. Другой способ, которым бриллианты могут приобретать оттенок, обычно зеленый, - это излучение, если соседние породы содержат такие элементы, как уран, которые могут "красть" атомы углерода и создавать пробелы в минеральной структуре.

Но розовые бриллианты являются продуктом структурной деформации, то есть их решетка была изогнута или сжата в результате геологических процессов. Температура и давление должны быть идеальными, чтобы бриллианты стали розовыми, поскольку чрезмерная деформация делает драгоценные камни коричневыми.

Согласно GIA, бриллиант может иметь две отдельные цветные зоны, но он должен формироваться в две фазы. Сначала розовая половина собралась и деформировалась; затем бесцветная половина проросла, и ее решетка оставалась неизменной под воздействием температуры и давления.

Бриллиант, найденный в Ботсване, это не первый открытый природный бриллиант, в котором соединились розовая и бесцветная часть. Однако эксперты GIA заявили, что подобные бриллианты, которые они исследовали, были гораздо меньше, весом не более 2 каратов (0,4 г).

Новая находка была найдена на шахте Карове в Ботсване, где ранее уже добывали другие впечатляющие алмазы. Например, именно здесь был обнаружен второй по величине необработанный алмаз из когда-либо найденных - гигантский драгоценный камень весом 2488 каратов (0,5 килограмма), получивший название "Моцведи". А также розовый алмаз "Бойтумело" весом 62 карата (12,4 г), сообщила GIA.

Как писал УНИАН, ранее в Ботсване нашли второй по величине алмаз в мире. Камень весом 2492 карата является крупнейшим из когда-либо найденных в стране. С помощью рентгеновской технологии огромный алмаз извлечен без повреждений.

Самый большой в мире алмаз - 3106-каратный Куллинан - был найден в Южной Африке в 1905 году. Драгоценный камень разделили на девять крупных частей и почти 100 более мелких. Некоторые камни украшают британскую корону.

