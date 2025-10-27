Оппозиция обвинила власти Камеруна в попытке фальсифицировать результаты голосования.

Президент Камеруна Поль Бийя одержал победу на выборах и переизбрался уже на восьмой срок. Он остается самым пожилым действующим лидером страны в мире, пишет Sky News.

Отмечается, что 92-летний Бийя находится у власти с 1982 года. В Камеруне срок полномочий президента составляет 7 лет, а количество сроков не ограничено.

В издании поделились, что переизбрание Бийя на новый срок вызвало гнев молодежи и оппозиции страны. Более того, оппозиция обвинила власти Камеруна обвинили в попытке фальсифицировать результаты голосования.

Незадолго до выборов в Камеруне вспыхнули масштабные протесты. В ходе столкновений с правоохранителями в Дуале четверо протестующих были застрелены, добавили в издании. Еще более 100 человек арестовали.

По словам местных чиновников, сторонники оппозиции организовали протесты, чтобы потребовать достоверных результатов недавних президентских выборов. 26 октября сотни людей вышли на улицы в нескольких крупных городах страны после нескольких дней беспорядков.

