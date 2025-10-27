Теперь ИИ может автоматически планировать события в календаре, основываясь на скриншотах.

В iOS 26 в Apple Calendar появилась небольшая, но очень удобная функция, которая делает добавление событий максимально простым.

Теперь скриншоты с информацией о мероприятиях распознаются системой. Например, если заскринить страницу с датой какого-нибудь концерта, то на скриншоте появится кнопка "Добавить в календарь". После её нажатия в календаре появится событие на нужную дату.

9to5Mac отмечает, что для работы функции скриншоты открываются в полноэкранном режиме, это нужно, чтобы "визуальный интеллект" системы смог распознать важные детали.

Видео дня

Новая функция полезна тем, кто ведёт несколько календарей, и работает не только с Apple Calendar, но и с сторонними приложениями, ведь при добавлении аккаунтов события синхронизируются автоматически.

Для тех, кто предпочитает старый миниатюрный вид скриншотов, есть возможность открыть полноэкранный режим через нажатие на миниатюру.

Ранее мы рассказывали, что в новой версии iOS 26 появится настройка, которая отключит самую спорную фичу новых iPhone. Теперь дизайн Liquid Glass можно сделать более читабельным.

Вас также могут заинтересовать новости: