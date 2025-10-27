Ранее певица возмущалась качеством заявок.

Нынешний музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение" Джамала вышла на связь и рассказала, какие песни получила в последние дни подачи заявок.

Сегодня, 27 октября, завершился срок подачи заявок на Нацотбор-2026. Ранее Джамала жаловалась, что почти не получила перспективных работ и не понимает, из чего ей выбирать.

Теперь мнение продюсера кардинально изменилось, ведь артисты прислушались к ее комментариям. Джамала поделилась в Telegram, что наконец-то довольна песнями, которые получила.

По ее словам, в этом сезоне отбора будет много именно вокалистов, что очень радует ее. В то же время по мнению Джамалы, такое количество вокально сильных заявок свидетельствует о необходимости возвращения талант-шоу, вроде "Голоса страны".

"Вау, столько классных песен. Я очень благодарна за такие откровенные и искренние песни. Это очень интересно. Очевидно, это потребность "Голоса страны", потому что много классных голосов, но нет песни. У меня такой отбор будет, что все поют и я очень этим горжусь. Еще не дослушала все. Я сейчас уже почти на 300-й заявке", - отметила певица.

Джамала рассказала, что уже переслушала почти 300 заявок и большинство из них посвящены теме Бога.

Недавно вокруг Нацотбора произошел скандал с участием Оли Поляковой, которая пыталась изменить правила, но безрезультатно. Впрочем, певица нацелена серьезно и подала очередную жалобу.

