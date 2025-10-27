Встреча Орбана и Трампа пройдет в Вашингтоне во второй половине следующей недели.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

По словам главы МИД Венгрии, ключевой темой встречи станет обсуждение американских санкций против российской нефти. Сийярто заявил, что Венгрия оценит их "юридическое и физическое влияние".

"При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", - сказал он журналистам.

Видео дня

Сийярто отметил, что встреча Орбана и Трампа пройдет в Вашингтоне во второй половине следующей недели. Он не назвал точной даты встречи.

Новые санкции США обвалят экспорт нефти из России - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые санкции США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут сократить экспорт нефти из РФ на 50%. По его словам, это приведет к потере доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.

Зеленский добавил, что российский диктатора Владимир Путин не сдастся, если США не усилят давление на Москву. В связи с этим он считает важной встречу Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином.

Вас также могут заинтересовать новости: