Эксперты указали на целый ряд недостатков противодронового КАЗа "для бедных".

Одним из перспективных направлений противодействия FPV-дронам является комплекс активной защиты (КАЗ), который должен сбивать их на подлете. Аналитики Defense Express отметили, что таким путем пошли создатели успешного комплекса Trophy и в России, конечно, пытаются достичь чего-то подобного.

Однако, как отмечают эксперты, они используют не собственный КАЗ "Арена", который несколько лет назад перешел в очередную завершающую стадию и уже есть контракт на первую партию.

В стране-агрессоре решили пойти путем создания нового средства активного противодействия дронам - на основе системы камер и 81-мм мортирок системы постановки дымовых завес "Туча".

По словам аналитиков, их идея заключается в том, чтобы заряжать эти мортирки дробью и фиксировать угрозы с помощью камер. Как только в зоне действия системы появляется FPV-дрон, будет осуществляться залп в его сторону.

Как отмечается, пока на полигонных испытаниях все это выглядит как довольно спорное решение. Однако, как добавляют эксперты, это не помешало российским пропагандистам сделать из этого сюжет.

Примечательно, что на профильном ресурсе btvt указали на целый ряд недостатков такого противодронового КАЗа "для бедных". Объясняется, что сами мортирки системы "Туча" не могут обеспечить необходимые показатели скорости и дальности полета дроби из-за малой толщины стенок, что обуславливает использование маломощного метательного заряда, при этом использование дополнительного "вкладыша" этого не поможет.

Кроме этого, идея использовать камеры, если предполагается, что один из членов экипажа должен заметить угрозу в "ручном режиме" и активировать защиту - беспомощное решение.

Добавляется, что единственное возможное направление - машинное зрение, которое должно фиксировать угрозу и автоматически давать команду на отстрел в соответствующем секторе. Однако оно должно работать в системе с другими сенсорами, например, акустическими.

Аналитики также добавили, что в системе использована не простая дробь, а книпели - соединенные проволокой довольно большие металлические шарики. Эту идею позаимствовали из российских противодронных патронов, а сами книпели появились в эпоху парусного флота и это были соединенные цепью ядра для уничтожения снастей вражеского корабля. Однако, как говорится в материале, использование книпелей дополнительно уменьшает эффективную дальность поражения.

Поэтому, по мнению экспертов, пока речь идет об очень начальном этапе работ, который может оказаться еще и бесперспективным. В то же время, они добавляют, что в любом случае его следует принять во внимание.

