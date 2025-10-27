Православный праздник сегодня в народе носит имя Параскева Пятница.

28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, которую в народе называют Параскева Пятница. О традициях и приметах этого дня, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

28 октября (10 ноября - дата в старом календаре) православные чтят память святой Параскевы Иконийской.

Параскева родилась в III веке. Она была из семьи сенатора города Иконий (ныне современная Турция). Семья девушки была глубоко верующей и особенно почитала пятницу - день, когда распяли Христа В честь этого родители и назвали дочку - в переводе с греческого это означает "приготовление к субботе".

Несмотря на богатство, Параскева решила выбрать аскетический образ жизни. Во времена жестоких гонений императора Диоклетиана она не отреклась от Бога, а продолжала исповедовать христианство. За свою веру и погибла: после того, как девушка отказалась поклоняться языческим идолам, она подверглась мучениям и была казнена.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

по новому стилю вспоминают преподобного Иова, игумена Почаевского;

святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского;

мученика Терентия, мученицу Неонилу и их детей;

преподобного Стефана Саваита;

святителя Арсения, архиепископа Сербского;

мучеников Африкана, Терентия, Максима и других;

священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского;

преподобного Иоана Хозевита, епископа Кесарийского;

священномученика Неофита, епископа Урбинского;

преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 28 октября вспоминают святого Евфимия Солунского.

С какими молитвами обращаются к святой, что можно и что сегодня нельзя делать

Святую Параскеву почитают как заступницу женщин и хранительницу семьи. К святой обращаются с мольбами об удачном замужестве, семейном согласии, просят здоровья детям и легких родов беременным женщинам.

В народе верят, что образ святой приносит в дом счастье и благополучие, защищает от болезней. Икону Параскевы принято украшать целебными травами и цветами, которые затем можно прикладывать к больным местам и купать на отваре детей.

Также в народной традиции почитание святой Параскевы переплелось с древним культом Макоши - покровительницы женщин, семьи и плодородия. По этой причине Параскеву и называют "Бабьей заступницей".

Церковь в этот день церковь призывает воздержаться от ссор, обид, зависти, лени.

В народе день святой Параскевы Пятницы считается особым - женщинам сегодня нельзя работать, стирать, убирать, шить, прясть или вязать. Нарушишь запрет - окажешься в беде или бедности.

Главное правило этого дня - никаких ссор, обид и злых слов. Считается, что женщина, которая в этот день поругается с близкими, обречена провести старость в одиночестве.

Приметы 10 ноября - о чем говорит погода

Приметы этого дня помогают предсказать морозы и урожай в следующем году:

солнце на восходе в облаках - жди ненастья;

тусклые звезды ночью - к мягкой зиме;

багровая луна – зима будет морозной и снежной;

снег выпал на Параскеву - к богатому урожаю хлеба в следующем году;

белку увидели - будет потепление.

Также в народе говорят: какая погода на Параскеву Пятницу - такой будет и вся зима.

