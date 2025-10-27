28 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Параскеву Иконийскую, которую в народе называют Параскева Пятница. О традициях и приметах этого дня, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте далее.
Какой сегодня церковный праздник в Украине
28 октября (10 ноября - дата в старом календаре) православные чтят память святой Параскевы Иконийской.
Параскева родилась в III веке. Она была из семьи сенатора города Иконий (ныне современная Турция). Семья девушки была глубоко верующей и особенно почитала пятницу - день, когда распяли Христа В честь этого родители и назвали дочку - в переводе с греческого это означает "приготовление к субботе".
Несмотря на богатство, Параскева решила выбрать аскетический образ жизни. Во времена жестоких гонений императора Диоклетиана она не отреклась от Бога, а продолжала исповедовать христианство. За свою веру и погибла: после того, как девушка отказалась поклоняться языческим идолам, она подверглась мучениям и была казнена.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- по новому стилю вспоминают преподобного Иова, игумена Почаевского;
- святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского;
- мученика Терентия, мученицу Неонилу и их детей;
- преподобного Стефана Саваита;
- святителя Арсения, архиепископа Сербского;
- мучеников Африкана, Терентия, Максима и других;
- священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского;
- преподобного Иоана Хозевита, епископа Кесарийского;
- священномученика Неофита, епископа Урбинского;
- преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа.
С какими молитвами обращаются к святой, что можно и что сегодня нельзя делать
Святую Параскеву почитают как заступницу женщин и хранительницу семьи. К святой обращаются с мольбами об удачном замужестве, семейном согласии, просят здоровья детям и легких родов беременным женщинам.
В народе верят, что образ святой приносит в дом счастье и благополучие, защищает от болезней. Икону Параскевы принято украшать целебными травами и цветами, которые затем можно прикладывать к больным местам и купать на отваре детей.
Также в народной традиции почитание святой Параскевы переплелось с древним культом Макоши - покровительницы женщин, семьи и плодородия. По этой причине Параскеву и называют "Бабьей заступницей".
Церковь в этот день церковь призывает воздержаться от ссор, обид, зависти, лени.
В народе день святой Параскевы Пятницы считается особым - женщинам сегодня нельзя работать, стирать, убирать, шить, прясть или вязать. Нарушишь запрет - окажешься в беде или бедности.
Главное правило этого дня - никаких ссор, обид и злых слов. Считается, что женщина, которая в этот день поругается с близкими, обречена провести старость в одиночестве.
Приметы 10 ноября - о чем говорит погода
Приметы этого дня помогают предсказать морозы и урожай в следующем году:
- солнце на восходе в облаках - жди ненастья;
- тусклые звезды ночью - к мягкой зиме;
- багровая луна – зима будет морозной и снежной;
- снег выпал на Параскеву - к богатому урожаю хлеба в следующем году;
- белку увидели - будет потепление.
Также в народе говорят: какая погода на Параскеву Пятницу - такой будет и вся зима.