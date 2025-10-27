Все должно происходить без многомесячной бюрократической эпопеи в судах, считает военный.

Верховная Рада Украины должна принять изменения в законодательство, чтобы позволить боевым подразделениям Сил обороны Украины брать к себе дезертиров без отдельного разрешения от суда. Об этом офицер батальона "Свобода", народный депутат 7-8 созывов ВРУ Андрей Ильенко написал в Facebook.

Он отмечает, что необходимо срочно менять законодательство и давать возможность боевым подразделениям ставить в строй военнослужащих, которые готовы вернуться в строй после самовольного оставления части (СЗЧ).

"Без многомесячной бюрократической эпопеи в судах. Еще раз. Не хотите автоматически продлевать амнистию - не продлевайте. Просто позвольте боевым подразделениям брать к себе экс-СЗЧшников без решений судов. Пусть суд откладывает рассмотрение, или рассматривает заочно, если человек на войне. Хочет воевать - пусть воюет. После войны разберемся, дай Бог дойдем до этих счастливых времен, когда это будет актуально", - подчеркнул Ильенко.

Он рассказал, что его пехотный батальон воюет на Покровском направлении и нуждается в срочном пополнении.

"Мы не можем во время войны за выживание нации ждать месяцами, пока прокрутятся все колесики гражданского бюрократического механизма мирного времени", - подчеркнул Ильенко.

По его словам, есть десятки людей, которые готовы стать в строй.

"Мы не можем их поставить в строй, потому что нет понятного правового механизма. Мы такие не одни. Это касается всех боевых подразделений", - отмечает офицер.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, нардеп Алексей Гончаренко отмечал, что в Украине количество уголовных дел относительно самовольного оставления части (СЗЧ) за год выросло почти в 5 раз и в настоящее время их около 300 тыс. При этом он отметил, что официальной статистики относительно того, сколько военных действительно доезжает до фронта после обучения, нет.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечал, что информационная кампания по рекрутингу новобранцев в Силы Обороны Украины была провалена, и началась принудительная мобилизация. По его словам, именно это заложило фундамент для массового дезертирства в армии.

Командир "Ахиллеса" напоминает, что исторически во всех странах, где была принудительная мобилизация - она всегда сопровождалась бешеным негативом. Но сейчас альтернатива мобилизации может быть значительно хуже.

