Увеличьте потребление пробиотиков с помощью этих продуктов, чтобы чувствовать себя лучше.

Микробиом кишечника играет ключевую роль в здоровье организма, способствуя укреплению иммунитета, улучшению работы мозга, улучшению пищеварения и профилактике хронических заболеваний. Существует множество способов поддержать здоровье кишечника, в том числе употребление противовоспалительных продуктов, продуктов с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.

"Пробиотики - это живые "дружественные" бактерии, которые поддерживают здоровые микробы, уже живущие в кишечнике. Таким образом, они помогают укрепить и поддерживать баланс в микробиоме", - цитирует эксперта по питанию и диетолога Самину Каллу издание Real Simple.

Исследования также показали, что эти микробы сами по себе приносят пользу здоровью.

"Пробиотики могут также способствовать усвоению питательных веществ, помогать регулировать настроение и уменьшать воспаление", - добавляет диетолог Яси Ансари.

Среди наиболее широко потребляемых продуктов, богатых пробиотиками, йогурт занимает одно из главных мест как вкусный и универсальный ингредиент. Однако это не единственный вариант для увеличения потребления пробиотиков.

Кимчи

"Ферментированные корейские овощи, также известные как кимчи, могут стать вкусным и разнообразным пробиотическим дополнением к рациону. Небольшое количество этого продукта содержит большое количество полезных бактерий и обладает насыщенным вкусом", - говорит диетолог Дженнифер Вагнер.

Кроме того, кимчи обладает многими другими полезными свойствами.

"Кимчи содержит пробиотики, а также антиоксиданты и другие питательные вещества, такие как витамины C и A", - делится Каллу

Отмечается, что эта пикантная закуска может поддерживать здоровье иммунной системы, глаз и кишечника.

Комбуча

"В комбуче содержатся полезные микроорганизмы, но их количество может варьироваться в зависимости от способа хранения и приготовления", - указал Ансари.

Тем не менее, комбуча с низким содержанием сахара, которая хранятся в холодильнике, может быть вкусным способом включить в свой рацион больше полезных бактерий, а также противовоспалительные антиоксиданты и растительные соединения из чая, из которого они изготовлены.

Паста мисо

"Мисо - это ферментированная паста, обычно изготавливаемая из соевых бобов, которая традиционно используется в японских блюдах. Благодаря процессу ферментации она богата пробиотиками, которые способствуют пищеварению, имеет насыщенный вкус и является хорошим источником минералов, таких как марганец и цинк", - объясняет Каллу.

Это означает, что мисо может укреплять кости, зубы и иммунитет.

Творог

"В половине стакана творога содержится около 12 граммов белка", - говорит Каллу.

Он также является хорошим источником кальция, фосфора и витаминов группы B, которые поддерживают здоровье костей и способствуют энергетическому обмену в организме.

Кефир

"Кефир - это пикантный напиток, который по консистенции немного гуще молока, но не такой густой, как йогурт. Этот недорогой напиток, богатый пробиотиками, изучался не только с точки зрения длинного списка полезных бактерий, которые способствуют здоровью кишечника. Он также может снижать уровень холестерина и обладает противовоспалительными свойствами", - делится Вагнер.

Как молочный продукт, кефир также содержит многие из тех же питательных веществ, что и творог, которые поддерживают здоровье костей и обмен веществ.

Квашеная капуста

"В отличие от сырой капусты, процесс ферментации, который происходит с квашеной капустой, положительно влияет на ее питательную ценность, что благотворно сказывается на здоровье кишечника", - объясняет Каллу.

Этот пикантный продукт из капусты также содержит клетчатку, витамин C, витамин K, витамины группы B, железо и калий, которые поддерживают здоровье иммунной системы, костей, обмена веществ и крови.

Натто

Натто - это ферментированный соевый продукт, широко используемый в азиатской кухне, богатый белком, микроэлементами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье тканей, иммунитет и обмен веществ.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 6 вкусных добавок к блюдам для здоровья кишечника.

