В Украине завтра будут отключать свет: когда и кому не повезет

В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения введены из-за последствий ударов РФ по энергетике.

Во вторник, 28 октября, в отдельных регионах Украины в течение почти всего дня будут поочередно отключать свет и ограничивать потребление электричества для промышленности, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, свет поочередно будут отключать с 08:00 до 22:00.

"Ограничения будут применяться объемом от 1 до 2 очередей", - отмечается в сообщении.

Для промышленности предусмотрено применение графиков ограничения мощности с 07:00 до 22:00, добавили в "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - напомнили диспетчеры энергосистемы Украины.

В компании ДТЭК уже обнародовали графики отключений электроэнергии в Киевской области на 28 октября. Согласно им, у части жителей области света в течение дня не будет 8 часов. Вместе с тем, есть и две очереди счастливчиков, которые будут со светом все 24 часа. Остальные будут в темноте, 28 октября, до 3,5 часов.

Есть счастливчики, которые будут 24 часа со светом, 28 октября и в Днепропетровской области. Остальные жители области, согласно графику, будут сидеть без света от 3 до 9,5 часов.

Отключение света в Украине

После очередного массированного обстрела энергетики 22 октября в ряде областей Украины и Киеве были введены графики почасовых отключений.

"Укрэнерго" предварительно прогнозировало применение 27 октября ограничений только для промышленности, однако утром ситуация изменилась и в отдельных регионах были введены сначала аварийные отключения, а затем - почасовые стабилизационные.

Как пояснил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, диспетчер энергосистемы пошел на такой шаг, поскольку потребление электроэнергии превысило прогноз из-за облачной погоды.

