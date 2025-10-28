Всему виной корональный выбросс массы и дыры на Солнце.

На Земле начинается новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская гелогическая служба.

По данным экспертов, 23 октября на Солнце произошоел выброс корональной массы, который, как ожидается, достигнет нашей планеты.

Кроме этого, в течение 28 и 29 октября на Землю начнут влиять две корональные дыры. Это увеличит скорость солнечного ветра и приведет к возникновению условий для магнитной бури уровня G2. Такие бури возникают, когда К-индекс достигает 6.

Видео дня

Ожидается, что влияние корональных дыр постепенно уменьшится после 29 октября и к 30 октября магнитная буря ослабнет до уровня G1.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури класса G2 считаются умеренными, однако они способны заметно повлиять на самочувствие человека и работу некоторых систем. В такие дни усиливается возмущение магнитного поля Земли, что может вызывать у чувствительных людей головные боли, перепады давления, бессонницу или раздражительность. Особенно это ощущают пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь G2, рекомендуется избегать стрессов и переутомления, больше отдыхать и не перенапрягаться физически. Полезно нормализовать режим сна и ложиться спать не поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: