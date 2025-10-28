На Земле начинается новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская гелогическая служба.
По данным экспертов, 23 октября на Солнце произошоел выброс корональной массы, который, как ожидается, достигнет нашей планеты.
Кроме этого, в течение 28 и 29 октября на Землю начнут влиять две корональные дыры. Это увеличит скорость солнечного ветра и приведет к возникновению условий для магнитной бури уровня G2. Такие бури возникают, когда К-индекс достигает 6.
Ожидается, что влияние корональных дыр постепенно уменьшится после 29 октября и к 30 октября магнитная буря ослабнет до уровня G1.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Магнитные бури класса G2 считаются умеренными, однако они способны заметно повлиять на самочувствие человека и работу некоторых систем. В такие дни усиливается возмущение магнитного поля Земли, что может вызывать у чувствительных людей головные боли, перепады давления, бессонницу или раздражительность. Особенно это ощущают пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь G2, рекомендуется избегать стрессов и переутомления, больше отдыхать и не перенапрягаться физически. Полезно нормализовать режим сна и ложиться спать не поздно.