Италия таки может экстрадировать в Германию гражданина Украины, которого немецкие правоохранители подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток". Об этом пишет Spiegel.

Украинец Сергей К. уже несколько недель находится в итальянской тюрьме строгого режима. Суд в Болонье во второй раз одобрил его экстрадицию в Германию, но решение еще не окончательное.

В сентябре суд первой инстанции в Болонье одобрил экстрадицию, тогда адвокат украинца обратился в Верховный суд Италии. В середине октября там приостановили экстрадицию из-за процессуальных нарушений и направили дело обратно в Болонью. Суд должен был принять новое решение в новом составе.

И вот новое решение подтверждает предыдущее: Сергея К. можно экстрадировать в Германию. Однако ожидается, что дело снова вернут в итальянский суд. Адвокат Никола Канестрини сообщил, что подаст апелляцию в Кассационный суд Италии в Риме.

Немецкие правоохранительные органы считают Сергея К. одним из вероятных заказчиков подрыва российских газопроводов в сентябре 2022 года. Украинец был арестован этим летом на Адриатическом побережье Италии, где он отдыхал с женой и детьми. Очевидно, он не ожидал ареста во время пребывания в Италии. С тех пор украинца удерживают в тюрьме строгого режима на севере Италии.

Дело о подрыве "Северного потока"

Как писал УНИАН, ранее суд в Польше отказал Германии в экстрадиции другого украинца, подозреваемого в подрыве "Потоков". Польский судья, который принял это решение, заявил, что это была военная операция в условиях оборонительной войны, поэтому подрыв потоков не может квалифицироваться как уголовное преступление.

Польские чиновники, в частности глава МИД Радослав Сикорский, одобрительно отзывались о решении судьи. То же самое говорил и премьер Дональд Туск.

