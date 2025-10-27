DeepSeek становится ключом к военному превосходству Китая, - Reuters

Reuters описал, как Пекин меняет современные военные технологии.

Китай активно интегрирует искусственный интеллект в военную сферу. Исследование Reuters показало, что Народно-освободительная армия Китая расширяет использование ИИ в распознавании целей и принятии решений в реальном времени, несмотря на ограничения США на экспорт чипов Nvidia. В то же время в 2025 году растет количество закупок чипов Huawei китайского производства, а технологии DeepSeek все чаще применяются в тендерах и военных разработках Китая.

Китайская государственная оборонная компания Norinco в этом году представила военный транспортник, который может автономно двигаться в боевых условиях со скоростью 50 километров в час. Управляет им система искусственного интеллекта Китая DeepSeek.

Reuters исследовало исследовательские работы, патенты и записи о закупках, чтобы получить представление об усилиях Пекина по использованию искусственного интеллекта для получения военного преимущества.

Видео дня

Масштабы развертывания ИИ в Китае являются государственной тайной, но записи о закупках и патентах "дают подсказки относительно прогресса Пекина в развитии таких возможностей, как автономное распознавание целей и поддержка решений на поле боя в режиме реального времени".

Согласно документам, тендерам и патентам, Народно-освободительная армия и ее аффилированные лица продолжают использовать и искать чипы Nvidia, включая модели, находящиеся под экспортным контролем США.

Также тендеры свидетельствуют, что китайские военные в 2025 году увеличили использование подрядчиков, которые утверждают, что используют исключительно оборудование отечественного производства, такое как чипы искусственного интеллекта Huawei. Проверка объявлений о закупках и патентов, поданных в патентное ведомство Китая, выявила спрос на чипы Huawei и их использование аффилированными лицами НОАК.

Использование моделей DeepSeek было отмечено в десятке тендеров от организаций PLA, поданных в этом году. В течение 2025 года количество объявлений о закупках, связанных с DeepSeek, ускорилось, и новые военные заявки регулярно появляются в сети НОАК.

"Популярность DeepSeek среди НОАК также отражает стремление Китая к тому, что Пекин называет "алгоритмическим суверенитетом" - уменьшение зависимости от западных технологий и усиление контроля над критически важной цифровой инфраструктурой", - говорится в статье.

Согласно документам, Китай рассматривает разработку собак-роботов на базе искусственного интеллекта и роев дронов, которые автономно отслеживают цели, а также могут визуально определять командные центры. В ноябре 2024 года НОАК объявила тендер на разработку собак-роботов на базе искусственного интеллекта, которые вместе разведывали бы угрозы и ликвидировали взрывные опасности.

Reuters не смогло установить, были ли выполнены условия тендера. Согласно изображениям, опубликованным государственными СМИ, Китай ранее использовал вооруженных собак-роботов от производителя робототехники с искусственным интеллектом Unitree в военных учениях.

Обзор патентов, тендеров и исследовательских работ, опубликованных за последние два года, показывает, как НОАК и связанные с ней организации рассматривают искусственный интеллект для "улучшения военного планирования, включая разработку технологий для быстрого анализа изображений, полученных спутниками и дронами".

Некоторые исследователи заявляют, что их технология, построенная на чипах Huawei, может быстро идентифицировать цели по спутниковым снимкам, одновременно координируя действия с радарами и самолетами для выполнения операций.

По данным Сианьского технологического университета, благодаря искусственному интеллекту также сократилось время, необходимое военным планировщикам для перехода от поиска и идентификации цели к выполнению операции. Исследователи этого института заявляли, что их система на базе DeepSeek смогла оценить 10 000 сценариев поля боя, каждый из которых имел различные переменные, рельеф местности и развертывание сил, за 48 секунд. По их словам, на выполнение такой задачи обычной команде военных планировщиков понадобилось бы 48 часов.

Также документы свидетельствуют, что китайские военные структуры инвестируют во все более автономные технологии на поле боя. Два десятка тендеров и патентов, с которыми ознакомились авторы, показывают, что военные пытаются интегрировать искусственный интеллект в дроны, чтобы они могли распознавать и отслеживать цели, а также работать вместе в формированиях с минимальным вмешательством человека.

Университет Бейхан, известный своими исследованиями в сфере военной авиации, использует DeepSeek для улучшения принятия решений по рою дронов во время атаки.

Использование DeepSeek в Европе

Напомним, что по вопросам безопасности Чехия заблокировала систему DeepSeek. Считается, что использование продуктов с является угрозой кибербезопасности и что они могут использоваться Китаем в разведывательных целях, особенно учитывая предыдущие кампании по кибершпионажу против стран НАТО и ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: