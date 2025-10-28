По мнению премьера Венгрии, мирный саммит в Будапеште все же состоится, но когда именно, он не знает.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией об окончании войны должны подписать именно в Будапеште. Такое заявление он сделал в интервью венгерскому изданию Index.

По мнению Орбана, Будапештский мирный саммит все же состоится, но когда именно - политик не смог ответить. Он заявил, что мира между Россией и Украиной можно достичь только при участии внешних сил.

Премьер Венгрии добавил, что "кто-то" должен договориться о мире с россиянами - США или Европа. При этом, Орбан отметил, что Европа якобы не хочет вести переговоры с Россией и он назвал это большой ошибкой.

Видео дня

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - сказал Орбан.

По его мнению, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой контакт с Россией, начать переговоры, добиться подписания российско-европейского соглашения по европейской системе безопасности, а также относительно будущего Украины.

Венгрия и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен уже на следующей неделе встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что политики собираются обсудить введение американских санкций против российской нефти. Сийярто отметил, что встреча Орбана и Трампа состоится в Вашингтоне во второй половине следующей недели, но точной даты он не озвучил.

Также мы писали, что посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов для уменьшения энергозависимости от России. По словам Уитакера, Венгрия, в отличие от многих других стран Европы, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных мер в этом вопросе. По словам посла США при НАТО, Вашингтон готов помочь Будапешту в процессе избавления зависимости от российской нефти и газа. Уитакер добавил, что активных шагов по отказу от российских энергоносителей США ожидают и от других стран, в частности, Словакии и Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: