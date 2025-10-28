После взрыва на одной из местных теплоэлектроцентралей на острове пропал свет.

На острове Сахалин, что находится на дальнем Востоке России, утром во вторник, 28 октября примерно в 07:40 по местному времени произошло отключение электроэнергии по всей южной части Сахалина после взрыва на одной из местных теплоэлектроцентралей. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале сообщил об аварийном отключении электроэнергии.

Как сообщают росСМИ, без электричества остались десятки населенных пунктов, в том числе административный центр области - Южно-Сахалинск. Также в ряде районов была прекращена подача воды. По данным, без света и воды остались Южно-Сахалинск, Дальний, Ново-Александровск и Новотроицкое.

Местные жители жалуются, что в квартирах также холодно, так как не работают насосы и системы отопления. Ситуацию осложняют погодные условия - на острове фиксируется похолодание. Сначала причины аварии не указывали, потому что проводилась проверка оборудования.

Впоследствии Лимаренко сообщил, что объекты генерации работают должным образом. Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле.

