Журналист рассказал, в ком больше всего разочаровался во время войны.

Дмитрий Гордон рассказал, в каких своих друзьях и знакомых разочаровался после начала полномасштабного вторжения. В список попали скандально известные Успенская и Повалий.

В интервью Алине Доротюк журналист отметил, что хоть и до сих пор общается с теми, кто проживает в РФ осуждает всех сторонников Путина, особенно это касается украинцев, которые предали свою страну:

"Я осуждаю тех, кто открыли свои грязные рты, поддакивают Путину и говорят об Украине страшные вещи, а их там очень много".

Гордон вспомнил об актрисе Валентине Талызиной, известной по роли в фильме "Ирония судьбы", которая негативно высказывалась как об Украине, так и о нем персонально.

"Покойная Валентина Талызина. Ну такое начала говорить. Я не думал, что у нее такие мысли, даже обо мне там. Она дала интервью Манучарову, где говорила: "Гордон, змей. Он сказал, что Крым - это Украина, а это Россия". Несла чушь. Вообще жалко на нее смотреть было", - отметил он.

Негативно поразила Дмитрия и певица Любовь Успенская, которая до начала полномасштабного вторжения часто приезжала в родной Киев, но впоследствии кардинально изменила свою позицию:

"Люба Успенская - это вообще диагноз. Она родилась в Киеве и приезжала вплоть до 2022 года. Во время войны она была здесь постоянно и в Киеве, и в Виннице, и в Харькове, и в Одессе. Давала концерты, никто ей не мешал. Вроде бы все понимала. После этого открыла рот. Я понял, что она, кроме того, что иди*тка и наркоманка, у нее еще совсем потеря совести. Совести нет, есть деньги. Многие из них же погнались за большими деньгами".

Не обошел стороной Гордон и предательницу Таисию Повалий, с которой ранее тесно общался.

"Тая Повалий, золотой голос Украины, Народная артистка Украины в прошлом, человек, для которого я, кстати, много сделал. Продюсировал ее диск украинских народных и эстрадных песен. Много о ней писал, говорил хорошего, потому что она была прекрасной певицей. Я чувствовал, что она талантливый человек и прекрасно поет украинские песни. Я даже советовал ей песни в репертуар... Она оказалась просто тупая курица, предательница, бесспорно. Я не знаю, как ей спится", - заявил интервьюер.

Также Дмитрий Гордон рассказал о россиянах, с которыми до сих пор дружит во время войны.

