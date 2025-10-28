Если регулярно пить зеленый чай с лимоном, с организмом человека произойдут важные изменения.

Зеленый чай с лимоном можно пить как освежающий напиток в холодном виде или же теплым. Диетолог Авив Джошуа рассказал, что такая комбинация может быть особенно полезной для регулирования уровня сахара в крови и функционирования иммунной системы, пишет издание verywell health.

Исследования показали, что употребление зеленого чая в течение нескольких недель может помочь регулировать уровень сахара в крови благодаря антиоксидантам, которые называются катехинами.

Эти соединения могут уменьшать воспаление и поддерживать здоровье кишечника, что может способствовать снижению уровня сахара в крови у здоровых людей и лиц с метаболическим синдромом, то есть, с совокупностью факторов, повышающих риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

Более того, еще одно исследование показало, что употребление зеленого чая помогает снизить уровень сахара в крови натощак, то есть количество сахара в крови после 8-12 часов голодания.

Также лимонный сок сам по себе или добавленный к зеленому чаю может уменьшить скачки сахара в крови после еды, замедляя процесс переваривания крахмала в организме.

В Национальном институте диабета отметили, что употребление зеленого чая с лимоном может помочь предотвратить инсулинорезистентность, когда организм не реагирует на инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Кроме этого, антиоксиданты в зеленом чае могут уменьшать воспаление и снижать окислительный стресс, улучшая способность организма эффективно использовать инсулин и блокируя всасывание углеводов в процессе пищеварения.

В статье отмечается, что в одном из исследований люди с диабетом 2 типа, которые употребляли экстракт зеленого чая в течение 16 недель, продемонстрировали снижение инсулинорезистентности.

Также, если добавить немного лимонного сока к зеленому чаю, а не сахар, можно снизить чрезмерное его употребление, что может стать причиной инсулинорезистентности.

Еще одно исследование о влиянии антиоксидантов в продуктах питания показало, что регулярное употребление зеленого чая с лимоном способно помочь снизить риск инфекций и бороться с болезнями благодаря антиоксидантам, содержащимся в напитке, таким как полифенолы и витамин С, которые могут укрепить иммунную систему.

В публикации отмечается, что хотя и требуются дополнительные исследования на людях, предварительные результаты показывают, что зеленый чай может защищать от некоторых вирусных инфекций, таких как: грипп, аденовирус и гепатит.

Согласно данным одного из исследований, ежедневное употребление напитков, богатых катехином, таких как зеленый чай, в течение 12 недель снижало риск инфекций верхних дыхательных путей на 50% по сравнению с людьми, которые не употребляли катехины.

В публикации добавляется, что лимонный сок также обладает антимикробными свойствами, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы проанализировать, как и может ли это применяться более широко к конкретным инфекциям.

Стоит учесть, что хотя зеленый чай с лимоном, как правило, безопасен для большинства здоровых взрослых, он может не подходить некоторым людям, чувствительным к кофеину или тем, кто принимает определенные лекарства, которые могут взаимодействовать с зеленым чаем.

Советы по употреблению напитков

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Лори Райт рассказала, что кофе и чай содержат полифенолы и антиоксиданты, которые полезны для иммунной и сердечно-сосудистой систем. Так, умеренное потребление кофе связывают со снижением риска развития диабета 2 типа и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Любители чая, особенно те, что регулярно пьют черный или зеленый, получают похожие преимущества.

Также мы писали, что чрезмерное употребление ромашкового чая может вызвать ряд проблем и быть опасным для людей, принимающих определенные лекарства. В частности, побочные эффекты могут включать желудочно-кишечные расстройства и аллергию.

