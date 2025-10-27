Артистка призналась, что хотела ему спокойного детства.

Украинская певица Тина Кароль объяснила решение отправить своего сына - 16-летнего Вениамина Огира - на учебу в Англию. На тот момент мальчику было около 8 лет.

Ведущая проекта "Beauty PRO" призналась, что ее ребенок также учится в другой стране, поэтому она понимает, как трудно не видеть родного человека каждый день. Она спросила у Кароль, хотела бы та что-то изменить. Певица ответила так:

"Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила... У нас же война началась в 2014 году. Я не знала, как это все дальше будет. Потому что было однозначно понятно, что это надолго".

По словам Тины, после смерти ее мужа все вокруг начали "залюбливать" Вениамина, поэтому она испугалась, что мальчик будет расти в тепличных условиях. Кроме того, она хотела дать сыну детство без звездного флера матери.

"Он хорошо знал тогда, что произошло. Мы ему прямо сказали. И я сказала, что он теперь единственный мужчина. Он сразу повзрослел и взял ответственность какую-то на себя, как малыш. Это больно, но я должна была так сделать", - поделилась артистка.

Она также отметила, что желала ему хорошего образования, и этого удалось достичь. Сегодня парень знает не только украинский и английский, но и французский и испанский языки. Кроме того, в другой стране он окружен украинской культурой.

Напомним, Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. Брак длился пять лет, пока в 2013 году Евгений не умер от рака желудка.

