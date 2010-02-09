Украина все больше продвигается в противоположную от России сторону. Итоги выборов

Еще рано давать оценки президентству Виктора Ющенко. Когда схлынут эмоции, связанные с разочарованием относительно нереализованных надежд, которые возлагались на него в 2004 году, появится возможность иначе взглянуть на результаты его деятельности. Убежден, многое из того, что он сделал для формирования украинской государственности, мы еще не готовы оценить должным образом. И это тема еще не одного исследования и статьи.

Понятно, что преждевременно говорить сейчас и о возможных вариантах последующего развития Украины, но первые выводы из президентских выборов 2010 года уже можно делать.

Во-первых, и это, возможно, главное, выборы состоялись, и прошли они по демократической процедуре с незначительными нарушениями. Хотя использование админресурса было очевидным со стороны обеих противоборствующих команд, можно утверждать, что с каждыми выборами мы все больше продвигаемся в сторону европейских стандартов. Приближаемся к европейским ценностям, среди которых одной из ключевых является свободное волеизъявление граждан на выборах. То есть радость некоторых прокремлевских политтехнологов по поводу победы Януковича отображает их непонимание того очевидного факта, что Украина при участии такого немилого им Ющенко в действительности все больше и больше продвигается в прямо противоположную сторону, чем то направление, в котором движется Россия.

Во-вторых, выборы прошли спокойно в значительной мере благодаря изменениям к закону “О выборах Президента Украины”, принятым на прошлой неделе Верховной Радой и немедленно подписанным Президентом Ющенко. Реальный механизм срыва выборов был нивелирован, а все заявления о том, что эти изменения будут способствовать фальсификациям, оказались откровенно неправдивыми и неискренними. Хотя, понятно, никто из тех, кто оболгал Виктора Ющенко по этому поводу, не извинится перед ним...

В-третьих, избирательная кампания показала, какой путь прошла Партия регионов с точки зрения именно проведения выборов – от агрессивной масштабной фальсификации в 2004 году до умения выигрывать по классическим правилам представительской демократии. Имея откровенно слабого кандидата в президенты, им удалось грамотно построить агитацию за него, воспользовавшись услугами не российских, а американских политтехнологов.

Их победе поспособствовала также идея проведения четырех независимых экзит-полов с привлечением не только украинских, но и солидных западных компаний, специализирующихся на социологических исследованиях. Очевидно, за решением телеканалов относительно экзит-полов стояли именно представители ПР. Они таким образом предотвратили попытки использовать данные опросов для оспаривания результатов подсчета голосов.

Хватит ли лидерам и главным спонсорам Партии регионов понимания относительно необходимости так же по-европейски подойти к формированию правительства и построению цивилизованных отношений с оппозицией, – мы увидим очень скоро. По крайней мере недоверие общества к их специфическим “региональным” манерам будет оставаться еще довольно долго. А именно это будет показателем возможности Партии регионов стать действительно классической демократической партией европейского образца.

В-четвертых, украинские граждане, возможно, даже не осознавая этого, не допустили сползания Украины в авторитаризм, причем далеко не “образованный”. Мы воспринимаем как данное разнообразие суждений экспертов, журналистов, политиков на разных телеканалах. Многих искренне раздражает их неконкретность, склонность к скандалам и банальному хамству, но это разнообразие дает возможность беречь свободу слова, которую кое-где так плохо ценят, но которая так дорого стоит.

Понятно, что Янукович и большинство влиятельных членов Партии регионов не являются рьяными сторонниками демократии и свободы слова. Но сохранение контроля за телекомпаниями разными владельцами, их искреннее нежелание концентрации власти в руках одного лица, оставляет предпосылки для, возможно, хаотического, но все же демократического развития Украины.

Пятым итогом можно считать то, что мы подтвердили истину, сформулированную президентом США Авраамом Линкольном в середине девятнадцатого века: “Можно некоторое время обманывать многих, можно длительное время обманывать кого-то, но нельзя все время обманывать всех”.

Последние пять лет вся страна едва ли не ежедневно наблюдала сеансы публичной нечестности Тимошенко. Похоже, общество так привыкло к этому, что даже перестало обращать на это внимание. Поражение Тимошенко стало результатом в частности и того, что довольно много граждан, не поддерживая Януковича, категорически выступали против нее.

И последнее. Определяющим фактором сегодняшней политической ситуации является то, что ни Янукович, ни тем более Тимошенко не имеют реальной общественной поддержки. Во многом голосование за каждого из них было результатом категорического нежелания видеть в кресле Президента Украины его соперника.

Уже в первом туре значительная часть избирателей руководствовалась логикой не „за” а „против” кого-то из этих двух главных конкурентов в президентской гонке. Мы увидели, что реальная поддержка Януковича достигла только 23 процентов от всех граждан Украины, которые имеют право голоса. У Тимошенко эта поддержка приближается к 17 процентам. Следовательно, перед Януковичем – победителем кампании – стоит очень непростое задание удержать поддержку хотя бы этой части избирателей, не говоря уже о росте доверия к нему. Попытки подыграть фобиям и мифам жителей восточных и южных регионов относительно языковых и исторических вопросов может какое то время поддержать любовь этих избирателей к нему, но существенно навредит попыткам найти поддержку в Центральной и Западной Украине. Тем более что в Партии регионов должны понять: попытка “решить” языковой вопрос путем превращения русского языка вопреки Конституции во второй государственный, мало что даст им в будущем.

Потому что, во-первых, якобы решив языковой вопрос, они смогут воспользоваться политическими дивидендами от этого лишь единоразово.

Во-вторых, станет очевидным, что у избирателей в действительности языковая проблема – где-то на двадцатом месте по значению. Куда более важными для них являются проблемы трудоустройства, оплаты труда, социальной защиты, экологии, борьбы с преступностью, коррупцией, алкоголизмом, наркоманией и тому подобное.

И в-третьих, список “неотложных проблем” им и в дальнейшем будут пытаться навязывать из Кремля. Стать полноценной украинской политической элитой представители Партии регионов смогут лишь тогда, когда смогут полностью переключить интересы и внимание своих избирателей в Восточной и Южной Украине на сугубо украинские вопросы. Это касается как языкового вопроса, так и формирования украинского виденья исторических событий и фигур. Попытки писать какую-то “общую российско-украинскую” версию истории объективно лишь будет препятствовать формированию соборного украинского государства и украинской нации. А это будет вынуждать представителей политической элиты на Востоке и Юге Украины постоянно оглядываться на окрики властьимущих из Москвы, которые будут пытаться через головы этой элиты влиять на их избирателей. И будет касаться это не только языковых или исторических, но и многих других вопросов, связанных с бизнес-интересами представителей Левобережной Украины. При том что превращаться в послушных вассалов московских властьимущих они вряд ли захотят. Как вряд ли захотят и подобной российской гебистско-авторитарной системы функционирования государства.

Конечно, представители Партии регионов будут находиться некоторое время в состоянии эйфории. К тому же править балл там будут пытаться наиболее одиозные персонажи как то Шуфрич или Колесниченко, которые своими радикальными заявлениями будут делать все, чтобы сделать невозможным понимание между представителями разных берегов Днепра.

Осознают ли наиболее влиятельные представители Партии регионов свои настоящие украинские интересы, связанные с формированием независимого Украинского государства, мы еще не знаем. Очевидно одно – Украина вступает в новый период своего развития. Из подросткового возраста она уже вышла. Какое будущее ожидает ее, в значительной мере зависит и от сегодняшних победителей.

Борис Кушнирук