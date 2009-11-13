Масочная культура ворвалась в нашу жизнь

Я заметила, что маска женщины расшита цветочками... И представила, как она, накормив семейство, убрав кухню, ночью сидит и вышивает... «Я еще не придумала, что вышить Игорьку, чтобы он не ходил, как лох в чисто белой маске»… Грипп не сломит нацию, которая так любит искусство...

Наблюдение

Десять дней назад, когда стали появляться тревожные сообщения об эпидемии, я распечатала из Интернета молитву матери о детях Амвросия Оптинского и кинула в сумку одноразовую маску. Десять дней назад я была одна в вагоне метро в этом дурацком наморднике. Но по мере разрастания темы (слова «паника» и «эпидемия» лишний раз повторять не хочу) количество масок в вагоне становилось все больше. Более того, я услышала очень любопытный диалог в метро. Две девочки сначала обсудили, как была декорирована маска какой-то украинской телеведущей (она якобы появилась в ней в студии, а потом сняла), а затем стали обсуждать, как они будут украшать маски себе и своим парням. Одна хотела вышить там эмблему какой-то рок-группы, вторая сказала, что еще не придумала, что «вышить Игорьку, чтобы он не ходил, как лох (так и сказала) в чисто белой маске».

Три дня поездив в своей одноразовой маске, я пребывала в раздумьях, где бы взять новую, и параллельно отмечала, как масочная культура продвигалась в народ. Абсолютно типичная украинская женщина измученного вида с большими сумками втиснулась в почти закрывшийся вагон, и я заметила, что ее маска расшита цветочками под цвет ее шарфика. Я представила, как она, накормив семейство, убрав кухню, ночью сидит и вышивает маску. На улице вечером из соседнего банка выскакивали в масках парни – типичные белые воротнички, снимали их, только открыв двери своих машин. На нашем Минском рынке какая-то женщина бойко шила маски, то и дело спрашивая то одного то другого продавца, почему они без маски. Эти грустные эпидемические дни улыбнулись мне совершенно неожиданной стороной. Думаю, что в такие экстремальные периоды хорошо проявляется национальный характер. В Украине нет и не было «масочной культуры», в нашей бедной стране вряд ли какая-то женщина станет дополнительно «уродовать» себя еще и ношением маски. Но, тем не менее, народ дружно одел маски.

Мы хотим защитить себя от больных или, будучи больными, – от себя окружающих. Это на самом деле выглядит проявлением культуры – в общем смысле этого слова и если писать его с большой буквы.

И еще, рассматривая в транспорте, как декорированы маски, я почему-то вспоминала вышитые работы жен казацких старшин. Когда-то мне попался в руки каталог этих работ. Это удивительные вещи, поневоле веришь, что украинская интерпретация барокко лучше, чем на его родине. Во всяком случае, в вышивке. Английские монархи Виктория и Альберто, знающие толк в декоре, были бы в восхищении, попади им в руки то, что творили украинские вышивальщицы и придумывали жены казацких старшин в ХVII веке.

Представьте украинскую женщину. Ведь надо же ей: наслушаться всего о гриппе, переварить все эту чернуху, в которой ложь и правда переплелись так тесно, что границу едва ли заметят сами медики. Наслушаться, а вечером сесть и, вложив вдохновение, подбирать нитки и рисунок для вышивки, чтобы украсить маску. Которая, как при этом убеждают врачи, все равно полумера, и здоровья вам не гарантирует. Что-что, а грипп не сломит нацию, которая так любит искусство.

Да, вчера вечером к нам заглянул сосед – заведующий хирургическим отделением одной из столичных больниц. Он услышал, как мои домашние жаловались на дефицит масок, и решил, по его собственному признанию, «защитить свободу слова в Украине от гриппа». Он вручил мне марлевую аккуратно сшитую маску и, остановив жестом мои слова благодарности, объяснил:

– Мне в отделении пошили три, это много.

Закрыв за ним двери, я осмотрела пошитую маску и набрала телефон подруги, которая занимается вышивкой. Хотела попросить вышить в уголке ирисы. А то что, неужто я буду, как «лошиха, ходить в чисто белой»?..

Марина Лаптева