После закрытия ОРТ начали прозревать даже русофилы

В Киеве российский телеканал ОРТ был изгнан из кабельных сетей на следующий день после соответствующего решения Нацсовета 14 апреля. Я поражалась, как всего за пять дней отсутствия в телевизоре ОРТ поумнел мой папа...

Мнение

В Киеве российский телеканал ОРТ был изгнан из кабельных сетей на следующий день после соответствующего решения Нацсовета 14 апреля. Это решение под номером 694 от 14.04.2009 вы найдете на сайте Нацрады. ОРТ теперь нет и в списке иностранных каналов, содержание которых «соответствует Европейской конвенции и украинским законам».

И хотя официально решение Нацсовета обоснованно юридически (российские каналы обязаны платить налог на транслируемую у нас рекламу и соблюдать законы Украины), мы то с вами знаем, что за этим стоит. А кому хочется безучастно наблюдать, как телеведущие из Москвы обливают грязью его страну?

Учитывая, что ОРТ был главным другом и собеседником моего родителя, уход канала не мог пройти в семье незамеченным.

В последний понедельник перед Пасхой ничто не предвещало неприятностей. Мой папа с интересом посмотрел на ОРТ вполне приличный фильм о вреде фаст-фуда и модифицированных продуктов, и мы обсудили, как же нам соблюдать гастрономическую безопасность. Следующие три дня никто в доме не интересовался Всемирной Сетью ОРТ, поскольку по отечественным каналам транслировались интересные футбольные матчи: Бавария – Барселона, Челси – Ливерпуль, Динамо-Шахтер. Отец был счастлив таким футбольным телепарадом, то и дело прибегал в комнату, пересказывал детали того или иного матча и требовал, чтобы я нашла в Интернете на них хорошую футбольную аналитику.

А я мыла окна, и думала, как хорошо, что перед Пасхой обходится без политических дебатов. Я просто содрогалась при мысли, как ОРТ интерпретировала бы наши события последних дней (а этой интерпретации отдается хорошая половина времени, отпущенная на новостные программы телеканала). Могу представить, как они пересказали бы нам прошедшие переговоры Украины с МВФ, про визит Платини и тем более про блокирование БЮТ парламентской трибуны. И с удивительной четкостью вижу картину, как Путин (Медведев или Миллер), не моргнув оком, рассказывают телезрителям всея Руси-Украины, как они продавили в ЕС решение по газопроводам в обход Украины. А мой папа обычно в таких ситуациях стучит кулаком по креслу и повторяет: «Володька, (в смысле – Путин), ты прав, мы – молодец».

А тут идиллия, никаких тебе миллеров, никаких тебе леонтьевых, никто Армагедон не предвещает. Ближе к воскресенью я поинтересовалась, будет ли на этой неделе мое любимое шоу «Ледниковый период». Честно, говоря, я понятия не имела, по какому из российских каналов оно идет, меня всегда звали к телевизору, когда оно начиналось, – оказывается, по ОРТ. И тут отец прозрел, он кинулся наяривать по телефону нашему кабельному оператору, спрашивая, куда они дели ОРТ. «Его теперь не будет нигде, пока не договорятся на самом государственном верху», – честно признались на другом конце провода. Тогда я залезла в Интернет и нашла пресловутое решение Нацсовета, а про себя подумала: мы уже четыре дня живем без ОРТ, и отвыкание (спасибо футболу!) пока проходит мягко.

На праздничные дни мы дружно принимали гостей, говорили о политике, вместе ругали ее отечественных представителей. Плюс к требуемой отцом футбольной аналитике я распечатала парочку текстов либеральных, не кормящихся у власти российских экономистов, бывших советников действующего премьер-министра России и пару статей Шендеровича. Мы их обсуждали, и я поражалась, как всего за пять дней отсутствия в телевизоре ОРТ поумнел мой папа. А когда я невзначай проронила, что к нам в Киев приезжала российская делегация и россияне снова сватают нас в ЕЭП, то услышала невероятное:

– Без России нам не выжить. Но скажу тебе, конечно, не для печати, в ЕЭП сейчас Украине не время вступать. Две бедные страны вряд ли помогут друг другу, если одна из них все-таки сильнее.

– Папа, да ты просто Адам Смит, – восхитилась я, заверив, что никогда не опубликую этого гениального вывода.

А сама подумала, нет, он не Смит. Если всего за шесть дней отсутствия пропагандистской машины, невзирая на обильное праздничное питие, у него так прочищаются мозги в российско-украинских отношениях, то по психологической устойчивости он почти Рихард Зорге. На седьмой день отсутствия ОРТ ко мне из Подмосковья приехала подруга. Подруга, по духу – украинская националистка, которую я всегда перед визитами по телефону предварительно долго готовлю к встрече с отцом, пытаясь предотвратить практически неизбежную схватку гигантов. В этот раз я тоже ее готовила: ты ж помнишь, у папы больное сердце, давай без националистических штучек. А его, соответственно, готовила фразой: ты же знаешь, она моя подруга, у нас длинная совместная история, ее покойная бабушка пережила Голодомор, она гостья, будь галантным.

В этот раз все проходило мирно. Подруга рассказывала о визите в Третьяковку, сплоховавши только один раз, когда рассказала, как россияне в каком-то там веке обманом выманили у нас из Лавры древнюю икону и не отдали назад. Я напряглась, но отец этого не заметил. А потом стала рассказывать о модном в их заведении виде отдыха, походах на байдарках и пеших походах, которые сейчас в России стали опасны.

– Почему опасны? – поинтересовалась я.

– Жители близлежащих сел приходят ночью к путешествующим, подрезают палатки. Палатки падают на спящих, а пока люди пытаются выкарабкаться, воры крадут продукты. Интересно, как это может быть, чтобы в селе люди не могли прокормиться? Это ж вообще надо не работать…

– Там – нечерноземье, поэтому не могут прокормиться, – стукнула я под столом свою подругу.

– Да-да, именно поэтому, – с пониманием закивала она.

– Знаете, я, когда работал лектором в райкоме партии на Юге Украины, мы в страду ездили с лекциями по селам района, – вдруг оживился папа. – Так вот, приедем в молдавское село, собираем жителей, готовим лекцию. А молдаване нам говорят: давайте выпьем стаканчик вина, поедим мамалыгу, а потом расскажете про линию партии и новые ракеты. Приедем в болгарское село, то же самое: давайте стаканчик вина, брынзу, а потом об урожае и ракетах. А приедем в российское село, там дома не побеленные, палисадников почти нет, а во дворах две несчастные курицы бегают. Еду никто не предлагает, зато до двенадцати ночи все жители, затаив дыхание, слушают про новые ракеты и решения съездов.

– Папа, да ты просто Немцов, – опять восхитилась я, – способность к самоиронии – первый признак породы.

– Ты только об этом не пиши.

На восьмой день без ОРТ мы говорили обо всем, включая политику. Митинг пятой колонны в Симферополе практически не обговаривали. В мире, да и у себя дома происходит много важных вещей.

Уходя, папа попросил распечатать ему из Интернета статьи про отмену режима контртеррористической операции в Чеченской Республике.

– ОРТ в Украине запретили, негде смотреть новости, вот Интернет помогает, – пожаловался он подруге.

– Не расстраивайтесь. В Москве все умные люди только из Интернета новости и узнают, – утешила она его.

Я села распечатывать статьи про Кадырова с оппозиционных российских сайтов. А потом распечатала еще и большие фоторепортажи из роскошного автопарка Рамзана Кадырова, рассчитывая – после качественных изменений сознания – вызвать вопросы отца: на какие деньги все это куплено.

Может быть, распечатать хоть одну положительную статью про предводителя Чечни? – засомневалась я. «А ОРТ хоть один положительный сюжет про Ходорковского сделало?» – тут же мысленно отпарировала сама себе я. «Нет, пусть папа восстановится после многолетнего приема ОРТ, а тогда уже будем соблюдать информационный баланс», – решила я.

А сама залезла на сайт «Всемирная сеть общественного российского телевидения», вышла на свое любимое шоу «Ледниковый период» и увидела, что результаты суперфинала, который пройдет 25 апреля, и саму программу, можно будет посмотреть в Иннете. Чудесно! Спасибо Интернету и ОРТ. С сайта программы мне улыбалась фаворитка шоу, фигуристка Татьяна Навка. Красота – страшная сила! Надо не забыть отправить эсэмэску в ее поддержку. И папу, кстати, попросить…

Маша Мищенко