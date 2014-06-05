В столичном госпитале находится 60 раненых в ходе АТО

Об этом сегодня, 5 июня, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатій.

По его словам, сегодня в столичном госпитале находится 60 раненых.

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- Из них 50 - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, 10 - представители других военных формирований, - отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатій.

Как отметил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, в Вооруженных Силах Украины существует четкая, действенная система медицинского обеспечения. Так, первая медицинская помощь предоставляется раненому уже на поле боя, непосредственно на месте получения военным ранения. Ведь там есть санитарный инструктор с необходимыми медицинскими средствами. После этого квалифицированная неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, которые в ней нуждаются, в военно-медицинских учреждениях.

Говоря о ранениях, которые получают военнослужащие во время проведения АТО, полковник медицинской службы Виталий Андронатий подчеркнул, что в первую очередь речь идет о ранениях конечностей.

- Как правило, они менее защищены, поэтому примерно 70 % раненых - это травматологические больные, - отметил он.

Офицер сообщил, что в ближайший к месту проведения антитеррористической операции Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове, куда доставляют раненых. Самых “тяжелых” с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 “Вита” доставляют в лечебные учреждения Министерства обороны Украины в Киеве и Виннице.

- Для эвакуации раненых часто приходится использовать вертолеты, когда все возможные направления заблокированы, и обычными санитарными машинами доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение быстро невозможно, - отметил полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины сообщил, что в Харькове со всеми ранеными сразу начинают работали медицинские работники для восстановления жизненных функций. Далее, в соответствии с патологией, их сразу могут направлять в специализированных гражданских лечебных центров.

- Часть военнослужащих мы отправляли в Одессу - это те раненые, которые имеют патологии глаз. Там мощная клиника офтальмологии глаз, рядом находится институт имени п. филатова, который участвует в консультировании и предоставлении помощи. Часть раненых - 13 человек - направили в военный госпиталь во Львове, - добавил полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины привел пример, когда во время учений на Херсонщине в результате пожара загорелся САУ, и один из военнослужащих получил 85 % ожогов тела. Пострадавшего вертолетом доставили в Геническ, где его уже ждал реанимационно-операционный самолет Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 “Вита”. За три часа военнослужащего был доставлен в ожоговый центр. Благодаря оперативности удалось спасти жизнь военнослужащему.

- Этот больной жив. Я вчера к нему наведывался, у него появился шанс, что он выживет, хотя имеет 85% ожогов. Это большая победа нашей медицины, - подчеркнул полковник медицинской службы Виталий Андронатий.