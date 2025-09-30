Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

В Сенат Соединенных Штатов Америки внесли резолюцию с призывом ежемесячно передавать Украине по $10 млрд из российских активов.

Как сказано на сайте Конгресса США, эта резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского союза конфисковать суверенные активы Российской Федерации, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Эти средства предлагают выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно до полного исчерпания активов.

Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий штат Луизиана.

Передача российских активов Украине: другие новости

Вопрос передачи Украине замороженных на Западе активов страны-агрессора РФ обсуждается уже не первый месяц. К примеру, в ЕС ищут способы передать Украине кредит на 140 млрд евро из замороженных российских активов. Пока что это решение блокирует премьер Венгрии Виктор Орбан.

Несколько дней назад сообщалось, что в Сенате США зарегистрировал новый двухпартийный законопроект, который предусматривает перевод 5 млрд долларов суверенных активов Москвы, хранящихся в США, на процентный счет. Предлагается каждые 90 дней переводить около 250 млн долларов из этой суммы на нужды Украины.

