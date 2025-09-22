Такой шаг позволит избежать нагрузки на американских налогоплательщиков и заставит Россию платить за оборону Украины.

В Сенате Соединенных Штатов Америки зарегистрировали новый двухпартийный законопроект, который предусматривает использование замороженных активов Российской Федерации для поддержки Украины.

Как сообщает Sky News, документ предложили демократ и член Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Шелдон Уайтхаус, а также республиканец, глава Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Отмечается, что закон о реализации REPO (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене, – ред.) 2025 года предусматривает перевод 5 млрд долларов суверенных активов Москвы, хранящихся в США, на процентный счет. При этом не менее 250 млн долларов будут направляться на нужды Украины каждые 90 дней.

Видео дня

По словам авторов этого законопроекта, такой шаг позволит избежать нагрузки на американских налогоплательщиков и заставит Россию платить за оборону и восстановление Украины.

Кроме того, демократ и республиканец призвали страны-партнеры направить 5% замороженных активов РФ – около 11 млрд фунтов стерлингов – в квартал (около 14 млрд долларов, – ред.).

"Владимир Путин и его коррумпированный режим должны продолжать платить за жестокое вторжение в свою мирную соседку. Замороженные суверенные активы России являются наиболее подходящим объектом для предоставления Украине необходимой поддержки для ее обороны и восстановления. REPO 2.0 будет побуждать администрацию Трампа и наших союзников из G7 начать конфискацию замороженных российских активов и направление их в Украину по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина", – сказал Уайтхаус.

Замороженные активы РФ на Западе: другие новости

Руководство Евросоюза изучает возможные схемы предоставления Украине доступа к замороженным российским активам без формальной их конфискации. Сообщается, что одно из решений предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за российские деньги.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и передавать их на помощь Украине. По его словам, такой шаг может поставить репутацию страны как центра финансовых услуг под угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: