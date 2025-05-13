Французская разведка раскрыла данные о шпионской деятельности России

Россияне похищали французские технологии, а также совершали кибератаки.

Французская разведка обнародовала данные о масштабах шпионской деятельности РФ против Парижа. Издание L'Express раскрыло детали 16-страничного отчета.

Отмечается, что документ получил название "Российские угрозы и действия, направленные против Франции". В нем, в частности, говорится о том, что российские шпионы пытаются проникнуть в научные учреждения Франции, которые работают над военными технологиями, включая лазерное оружие.

Помимо этого разведка выяснила, что россияне неоднократно похищали технику французских инженеров во время их поездок за границу. Например, однажды прямо в аэропорту был украден компьютер инженера, работающего на французскую компанию в оборонном секторе, когда он совершал рабочий визит в РФ.

Видео дня

"Для россиян выкачать данные из иностранного телефона или компьютера - верх изощренности. Мы советуем инженерам выезжать за границу с "белыми" телефонами и "белыми" компьютерами. Это не всегда легко сделать во время командировки, но это правило должно действовать, как только вы пересекаете границу, какой бы она ни была", - говорится в документе.

Также выяснилось, что в 2023-2024 годах российские хакеры взломали несколько учетных записей Минобороны Франции. Во французской разведке отметили, что кибератака вызвала больше страха, чем вреда, так как злоумышленники не смогли получить доступ к важным данным.

Помимо этого во Франции разоблачили схему контрабанды полупроводников из страны на российские заводы. Отмечается, что их нелегально доставляли в Китай, после чего передавали РФ.

В документе французская разведка говорит о том, что "ни одна встреча больше не является нейтральной", имея в виду встречи с российскими дипломатами.

В Британии приговорили к тюремному заключению болгарских шпионов, которые работали на РФ - что известно

Ранее в Великобритании приговорили к тюремному заключению шестерых граждан Болгарии, которых осудили за шпионаж в пользу России. Отмечается, что лидером группы являлся 47-летний Орлин Русев. Он признал свою вину, после чего его приговорили к 10 годам и восьми месяцам заключения в тюрьме.

Следователи выяснили, что Русев провел шесть операций в Британии, которые ставили под угрозу национальную безопасность и безопасность населения страны.

Вас также могут заинтересовать новости: