Президент США Дональд Трамп осудил Европу, назвав её "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми. Об этом он сказал в интервью изданию POLITICO.

Он обвинил европейских лидеров в неспособности контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне, давая понять, что поддержит европейских политических кандидатов, разделяющих его собственное видение будущего континента.

Отмечается, что эта резкая атака на европейское политическое руководство представляет собой самое яростное на сегодняшний день осуждение президентом этих западных демократий, грозя решительным разрывом с такими странами, как Франция и Германия, у которых и без того крайне напряжённые отношения с администрацией Трампа.

"Я считаю, что они слабы. Но я также думаю, что они хотят быть очень политкорректными. Думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать", - сказал он о европейских политических лидерах.

По его словам, если так будет продолжаться и дальше, многие из этих стран "перестанут быть жизнеспособными".

Трамп также заявил, что сделает поддержку немедленного снижения процентных ставок "лакмусовой бумажкой" при выборе нового председателя Федеральной резервной системы. Он сказал, что может распространить военные операции по борьбе с наркотиками на Мексику и Колумбию.

Важно, что комментарии Трампа о Европе прозвучали в особенно сложный момент переговоров о прекращении войны России в Украине, поскольку европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность тем, что Трамп может бросить Украину и её континентальных союзников на произвол российской агрессии. В интервью Трамп не дал никаких заверений европейцам на этот счёт и заявил, что Россия, очевидно, находится в более выгодном положении, чем Украина.

Критика Трампа в адрес Европы

Трамп и его администрация обвиняют ЕС и миграцию в том, что они называют неминуемым, полным культурным крахом в Европе. Это заявление содержится в Стратегии национальной безопасности США, где отмечается наличие экономических проблем в Европе, но говорится, что они "затмеваются реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации" в течение следующих 20 лет.

