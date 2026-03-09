Смертоносная израильская ракета поражает цели даже без интернета: как ей это удается

Эта ракета вычисляет точное местоположение цели без необходимости использования каких-либо интернет-сигналов, что делает ее чрезвычайно смертоносной.

Израильская ракета "Голубой воробей" поражает цели на расстоянии 2000 км без интернета.

Дело в том, что она использует встроенную инерциальную навигационную систему для расчета скорости и направления, обеспечивая точные удары даже при подавлении GPS и внешних сигналов противника, пишет Wionews.

Отмечается, что "Голубой воробей" - это баллистическая ракета воздушного базирования длиной 6,51 м. Ее выпускает Израиль.

Что особенного в этой ракете

Она функционирует без интернета, поскольку ее основная навигация основана на встроенных датчиках. Это предотвращает взлом траектории полета в воздухе.

Ракета оснащена инерциальной навигационной системой (ИНС). Эта система работает как усовершенствованный внутренний компас, который непрерывно измеряет движение и направление. Она вычисляет точное местоположение без необходимости использования каких-либо интернет-сигналов.

Истребители сбрасывают это оружие с безопасного расстояния до 2000 км. После сброса топливо толкает ее к границе космического пространства. А внутренние датчики обеспечивают точное наведение на цель во время этого мощного подъема.

Не требует подключения к интернету

Хотя она обладает возможностями GPS, ракета автоматически переключается на внутреннее наведение, если сигналы блокируются. Это гарантирует точность даже при применении вражескими силами мощных средств радиоэлектронной борьбы. Ракета просто игнорирует внешние помехи.

Одноступенчатый твердотопливный ракетный двигатель выводит оружие в верхние слои атмосферы, после чего от него отделяется меньшая секция. Небольшие двигатели на этом возвращаемом аппарате используют внутренние данные для корректировки спуска. Он падает вертикально, оставляя противовоздушную оборону в неведении.

Полностью полагаясь на свою систему навигации с обратной связью, ракета может поразить даже укрепленный комплекс. Она корректирует свой окончательный удар для достижения точности всего в 3 м.

"Эта хирургическая точность делает ракету чрезвычайно смертоносной", - написало издание.

Журналисты отметили, что полная независимость от внешних звеньев делает эту ракету с высококонцентрированным взрывным зарядом массой 150 кг, практически неуязвимой.

"Кибератаки и электронные помехи совершенно бесполезны против ее финального точнейшего удара", - подытожило издание.

