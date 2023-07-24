Инцидент произошел в поселке Первомайское.

В понедельник, 24 июля, в поселке Первомайское в Новой Москве упал неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Об этом вечером сообщили российские пропагандисты со ссылкой на информацию экстренных служб. По их данным, беспилотный летательный аппарат нашли в поселке Первомайское.

"Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Дроны в Москве 24 июля: что известно

Напомним, утром жители Москвы сообщили о взрывах, которые прозвучали в разных районах российской столицы. Мэр города Сергей Собянин заявил, что около 4:00 их атаковали дроны, удары пришлись по "двум нежилым зданиям".

Известно, что один из беспилотников упал неподалеку от здания Министерства обороны Российской Федерации. Второй - напротив Военного университета имени князя Александра Невского.

В российском Министерстве обороны сразу отчитались о "подавлении украинских БПЛА" средствами радиоэлектронной борьбы.

В Украине официально не комментировали взрывы в российской столице. В Воздушных Силах ВСУ отметили, что у захватчиков достаточно хорошо развита система радиоэлектронной борьбы.

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