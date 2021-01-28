Повышенная угроза внутреннего терроризма в США сохранится до апреля.

Министерство внутренней безопасности США предупреждает, что недовольство людей по поводу исхода президентских выборов может спровоцировать новые акты насилия в разных штатах.

Служба безопасности выпустила бюллетень с данными Национальной системы оповещения о терроризме (National Terrorism Advisory System, или NTAS), в котором предупреждает о том, что "обстановка повышенной угрозы" продлится в стране скорее всего, как минимум, до конца апреля, пишет Голос Америки.

"В последние дни бунты с применением насилия продолжались и у нас по-прежнему вызывает озабоченность тот факт, что лица, недовольные деятельностью государственных органов и сменой президентской власти, а также раздраженные другими идеологическими причинами, могут продолжать мобилизовать свои силы", - подчеркнули в МВБ.

Также отмечается, что агрессивно настроенные внутренние террористы "могут вдохновиться вторжением в здание вашингтонского Капитолия 6 января и избрать мишенью для своих действий официальных лиц и государственные учреждения".

Авторы заявления говорят, что решение опубликовать эти данные было принято после консультаций с разведывательными и правоохрантельными службами страны.

Сообщается также, что 11 января власти арестовали двоих человек в штате Вашингтон во время попытки протестующих сорвать заседание легислатуры штата. За пару дней до этого другая группа недовольных прорвалась на территорию резиденции губернатора штата, и остановить их удалось только уже у дверей губрнаторского дома.

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"Голос Америки" напоминает, что начале этой недели командование Армии США объявило, что намерено сохранить в столичном округе Колумбия контингент Национальной гвардии численностью до семи тысяч солдат по крайней мере до середины марта, из-за повышенного уровня тревоги во время важных государственных мероприятий, таких как обращение президента Джо Байдена к Конгрессу, процедура импичмента Дональда Трампа и ежегодный "Марш за жизнь".

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН