Отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что НАТО, возможно, нуждается в замене, утверждая, что организация показала себя "трусливой" и неэффективной во время конфликта с Ираном. Об этом пишет Fox News.

Он раскритиковал союзников по НАТО за их неспособность урегулировать конфликт в Иране. Генерал предположил, что Соединенным Штатам может быть полезно иметь других партнеров по обороне.

"НАТО оказывается трусами. Возможно, нам нужна новая НАТО, новая оборонная структура", - сказал Келлог.

Он указал на статью 13 Североатлантического договора, которая гласит, что любая сторона может выйти из НАТО через год после подачи уведомления о денонсации, как на выход из ситуации.

Затем Келлог предложил альтернативные структуры альянса:

"Пересмотреть существующие оборонные альянсы, возможно, создать альянс с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в бой, такими как вновь активизировавшиеся Германия или Польша. Даже Украина, которая также доказала свою состоятельность как хороший союзник".

Бывший госсекретарь Майк Помпео, ранее занимавший должности, связанные с операциями НАТО, назвал состояние альянса душераздирающим.

"Я десятилетиями считал НАТО очень важным союзником. Но наблюдать за их бездействием, за тем, как они не могут убедить свой собственный народ, свою внутреннюю аудиторию в том, что это важно, объяснить им, почему они в большей безопасности благодаря тому, что сделали Соединенные Штаты вместе с нашими друзьями в Израиле, и помочь нам в выполнении этой миссии… Я думаю, что потребуется фундаментальное переосмысление того, как Соединенные Штаты должны точно определить, кто наши союзники и в чем мы можем на них рассчитывать", - сказал он.

Трамп критикует НАТО

Издание The New York Times писало, что с момента своего переизбрания президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал выйти из НАТО. В среду, 1 апреля, он сделал это снова, выражая разочарование тем, что европейские страны отказались присоединиться к войне США и Израиля против Ирана, которая пока не принесла решающих результатов. Но чем больше он критикует НАТО и угрожает выйти из него, тем более пустым становится этот альянс.

По словам одно из чиновников, США сейчас, похоже, являются частью проблемы мирового беспорядка. Он отметил, что эта страна больше не является решением проблемы и гарантом последней инстанции.

