Возможно, Третья мировая уже началась и многие страны сейчас пытаются выиграть время, - Вучич

По его мнению, мир уже вступил в фазу масштабного противостояния.

Предотвратить Третью мировую войну будет сложно. Более того, возможно, она уже началась – просто мы официально еще не говорим об этом так, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, уже давно можно наблюдать борьбу за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы.

"Если посмотреть на Первую и Втовую мировые войны, можно увидеть, что обе сначала начинались с региональных конфликтов. Только позже образовались более крупные военные и политические союзы, которые в итоге столкнулись напрямую", - отметил он в интервью Berliner Zeitung.

Также он заявил, что, возможно, Россия не сможет выиграть войну против Украины спустя четыре года полномасштабных боевых действий. Однако и проиграть ее "вряд ли сможет".

"Государство с ядерным оружием невозможно победить военным путем. Тот, кто этого не признает, на мой взгляд, делает неверные расчеты", - подчеркнул Вучич. А еще не исключает того, что в таких конфликтах, как на Ближнем Востоке, в какой-то момент будет применено и тактическое ядерное оружие.

"События в Персидском заливе будут иметь долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока. Регион в настоящее время находится в фазе реорганизации. Многие страны Персидского залива очень внимательно наблюдают за тем, как страны Магриба – то есть Северной Африки – а также другие государства позиционировали себя в этих конфликтах. От этого будет зависеть и их собственная будущая политика", - добавил он.

Многие игроки сейчас пытаются прежде всего выиграть время, в то время как параллельно ведутся приготовления к более крупным и масштабным столкновениям, заявил Вучич.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин уже начал Третью мировую войну и не остановится в Украине. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, мы также рассказывали, что причиной третьей мировой войны могут быть не территории, а один иссякающий ресурс. Из-за изменений климата в традиционно засушливых регионах воды становится все меньше и конкуренция обостряется.

